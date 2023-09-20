Росія запустила нову рекламу окупаційної армії - агітує на контракт можливістю після окупації переселитись в українські міста і перевезти родини. Ось такий от "Новий план Ост" - точніше, Вест.

Бо ж логічно: щоб вбивці й кати змогли заселитись в українські квартири й будинки - спершу мають "десь дітись" теперішні мешканці.

Хоча по факту це продовження тієї ж теми, що й з мародеркою на окупованих теренах: "пральку своїй вислав", "батьку набір трофейних інструментів", "дітям майже нові іграшки і велосипеди". Просто масштаби більші.

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Кажуть, історія повторюється спочатку як трагедія, тоді як фарс. Але оце їхнє нове "Кюхе, Кірхе, Кіндер" для "правильної православної росіянки, війна заради винищення українців і заселення в наші домівки... Це не фарс. Воно надто блювотне у виконанні росіян.

І, між іншим: якщо цю рекламу склепали і поширюють - значить, обрахували, що вона подіє на певну частку аудиторії. Якщо не на самих потенційних контрактників, то на їхніх дружин, матерів, сестер: "іди і запишись, хочу квартиру в Одесі!". Але всілякі чічваркіни обурюються "пресуванням через російський паспорт" - адже "мусить працювати презумпція невинуватості", "треба судити за справами, а не за паспортом". Ну от. Отакі в росіян "справи". В усіх, в 140 мільйонів - а не в Путіна особисто.