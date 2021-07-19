Статья Путина, которой бы больше подходило название “Как России уничтожить независимость Украины”, вызвала много обсуждений, отзывов и размышлений. Однако при этом было упущено, возможно, самое главное: это статья, которая фактически является выдвижением территориальных претензий к Украине, стала убийственным обличительным документом против путинского режима.

Ведь это не что иное, как публичное объявление войны Украине, если она не капитулирует перед Российской Федерацией. Поэтому путинская статья, сразу же после ее опубликования, должна была бы рассматриваться в Совете Безопасности ООН, как акт декларирования неспровоцированной агрессии Российской Федерации против Украинского государства.

Очевидно, что теперь безотлагательно Украина и ее союзники на Западе, должны инициировать срочный созыв Совета Безопасности ООН и требовать рассмотрения объявления высшим должностным лицом Российской Федерации начала агрессии против Украинского государства. И это необходимо сделать как можно быстрее.

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Поскольку статья Путина – это то же самое, что явка с повинной российского диктатора. Она является очень серьезным самообличительным документом. Ведь Путин действует здесь так, как “уличный гопник”, который предъявляет претензии на вещи и имущество добропорядочного гражданина, для того, чтобы таким образом заранее легализовать его ограбление, придав ему якобы вид “законности”. По крайней мере, для незрелых и слабонервных третьих сторон.

Москва хочет полностью контролировать Украину, и от этой идеи фикс отказываться не желает. Она готовится взять измором мировую общественность. И не прекратит российско-украинскую войну до тех пор, пока не отделит от Украины территории, которые в Кремле почему-то считают “своими”.

Путин стремится к тому, чтобы украинские элиты и номенклатура начали “плясать под его дудку”, что должно стать первым шагом к присоединению Украины к Российской Федерации.

Москва хочет полностью контролировать украинское будущее и добровольно никогда не откажется от очень сомнительного утверждения о “искусственности” Украины как государства.

При этом Путину и его подельникам совершенно безразлично, что думает о них остальной мир, однако это может продолжаться лишь до определенного времени.

Ведь на Западе не могут не понимать, в каком позорном социально-экономическом положении находится сама Россия, и что украинские ресурсы и Украина нужны Кремлю для того, чтобы полностью их разграбить, как россияне это уже сделали в Крыму и на оккупированной части Донбасса.

На сегодня для Украины нет другой альтернативы, как, при помощи своих западных союзников, выстоять в этом неравном противостоянии с Москвой и полностью вырваться из-под разрушительного притяжения России.

Для самой России спасением может стать то, если в результате внутреннего переворота ее элитам удастся сместить деспота. Если же нет, и Российская Федерация и дальше будет продолжать свою самоубийственную политику, пытаясь уничтожить Украину как независимое государство, то в результате этого самоликвидируется сама РФ.

Россия всегда была “черной дырой” Европы, коммунизм и путинизм насколько изуродовали сознание и ментальность ее населения, что от этой травмы оно само оправиться уже не способно.

Однако своим молчаливым одобрением действий путинского режима, россияне практически освящают войну Путина со всем демократическим миром. Войну, в которой Москва задействовала стратегическое взаимодействие физической войны, массированной пропаганды и кибервойны.

И Путин получает наслаждение от того, что Запад, при этом всем, не оставляет попыток умиротворить имперского агрессора. Который, ни в коем случае, останавливаться на покорении и уничтожении Украины не собирается.

Впрочем, преступники, которые сейчас руководят Россией, подошли к критической для себя черте, когда необходимо будет назначить виновных за то, что РФ оказалась по-сути на грани дефолта и экономического краха.

Еще немного и они начнут большое взаимное противоборство, вводя свое государство в хаос гражданской войны и провоцируя массовое бегство тех, кто будет искать для себя убежища за пределами страны.

Скорее всего, во время этого процесса каждый нерусский этнический регион внутри России воспользуются возможностью восстания против колонизаторов, а Китай и еще некоторые соседние государства, вполне могут использовать хаос и беспорядок в РФ, чтобы подчинить себе территории, которые нынче находятся в пределах границ Российской Федерации.

Своей агрессией в отношении Украины, Путин и его преступная камарилья, пытаются прикрыть свой “комплекс геополитической неполноценности” и неуверенность в том, что им вообще надолго удастся удержать власть над Россией. Именно это, в полной мере, проявляется в их сверхагрессивном поведении на мировой арене.

Парадоксальность ситуации вокруг Украины заключается в том, что ей некоторые ее европейские “союзники” предлагают выполнить все путинские требования и сдаться России именно в тот момент, когда Москва и так предельно ослаблена и уже почти теряет финансовую возможность дожать Украинское государство.

Блеск “псевдостабильности” Российской Федерации не должен вводить в заблуждение тех в Европе, кто начал с нетерпением ждать украинскую капитуляцию перед Кремлем.

Если Соединенные Штаты и их союзники в объединенной Европе решат еще немного подождать и не отбивать атаку Москвы на западную цивилизацию, что началась с Украины, которая имеет полное право себя к ней причислять, то союзникам Путина в Евросоюзе Ангеле Меркель и Емманюелю Макрону нужно будет ждать появления российских танков и “зеленых человечков” на Эльбе и Сене.

Поскольку материальные и человеческие ресурсы Украины нужны России для рывка на Запад и покорения стран Восточной и Западной Европы.

Европе грозит нашествие российских неосталинистов, и поэтому выбирать между тем помогать ли Украине, или нет – это очень плохое решение. Ведь Меркель и Макрон, которые сейчас определяют политику Европейского союза, стали “хромыми утками” европейской политики, а ошибочные решения, к которым они хотят принудить Украину, могут негативно отбиться не только на судьбе Украины, но и на судьбах других европейских государств.

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