История с переименованием шампанских вин в РФ получила необычное продолжение. Напомним, указом Путина, почетное звание "шампанское" теперь может быть присвоено только винам, изготовленным якутским скульптором, по исконным технологиям ариев, а все остальное теперь нельзя называть шампанским. Так, французские шампанские вина в РФ теперь должны иметь название "сортирное бурлистое" или "пызырчатая шняга" и Moët Hennessy прямо сейчас переклеивает этикетки с новым названием, которое они выбрали из этих двух вариантов.

И вот стало известно, что комитет вин Шампани назвал указ Путина неприемлемым. Там призвали приостановить поставки вина в РФ до тех пор, пока Москва не изменит свой скандальный указ и не изымет из предложенных вариантов слова "сортирное" и "шняга", на остальное они могут согласиться, поскольку комитет принял решение, что надо вести настойчивые переговоры с РФ. Оно и понятно, ведь им, ради такой мелочи, не хочется потерять аж 2% рынка сбыта своего вина.

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Но вся эта тема стала лишь верхушкой айсберга и мало кто замечает, что бурятские и якутские шаманы, благодаря министру обороны РФ Шойгу, становятся все более влиятельными и вот теперь они лоббируют интересы якутских виноделов. Кто бы мог подумать, насколько все серьезно? А ведь это вполне можно было бы предположить сразу после того, как знаменитый якутский скульптор, после петухов и других зверей, впервые вылепил бюст Путина, потом – Путина в полный рост с клюшкой и наконец – Путина в виде царя или фараона.

Тогда еще должно было стать ясно, что там – не все так просто. И действительно, по всей РФ стали появляться скульптуры якутского скульптора из того же материала. Например, в прошлом году появилось изваяние российской королевы красоты.

Несмотря на полное портретное сходство, все же материал был слишком новаторским для этих целей, но как говорят, одобрение для таких шедевров пришло с самого верху. И теперь неудивительно, что вслед за скульптурой красавицы появилось изваяние героев кинокомедии "Кавказская пленница". Тем самым, нужно было создать еще одну скрепу, которая связывает россиян с их совковым прошлым. И как видим – все получилось.

Но после истории с шампанским стало понятно, что якутские деятели начинают под себя подминать и пищевую промышленность. После битвы за шампанское, якутские специалисты взялись за колбасы и даже хамоны, которые они будут выпускать из классического сырья. В перспективе – макаронные и хлебо-булочные изделия, не говоря уже о кабачковой икре и другом, что некоторые любят мазать на хлеб.

Но и скульптура никуда не делась. Мастер уже ваял Путина – отдельно и лошадь – отдельно, а теперь он готовится изваять Путина на лошади. Памятник должен быть настолько грандиозным, чтобы его можно было видеть из любой точки Москвы. Ну что же, россияне это выстрадали и заслужили потому – пусть так и будет.

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