Яковенко: оккупация России или развал? С денацификацией есть проблема. Интервью

Путинская Россия очевидно нуждается в денацификации, и параллели с нацистской Германией здесь вполне уместны. Но вопрос лишь в том, кто будет оккупировать РФ и проводить в ней принудительную денацификацию, как это было с Германией после 1945 года? И это проблема. Украина явно не ставит перед собой такой цели.

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Мягкая денацификация, когда в стране просто прекращается нацистская пропаганда, в случае с Россией не сработает, как не сработала в ряде европейских стран после Второй мировой войны. РФ, сохранившаяся в своих границах, с прежней политической системой по-прежнему будет "империей". Только ее развал может привести к той самой реальной денацификации населения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил о необходимости денацификации России и покаяния по образцу послевоенной Германии. Насколько, по вашему мнению, корректна параллель между сегодняшней Россией и Германией 1945 года? Считаете ли вы, что России нужна денацификация? Если да, в каких формах она может быть проведена?

– Заявление посла – это отдельный разговор. Здесь у меня много мыслей и соображений, которыми я поделюсь. Но что касается самой параллели – безусловно, она имеет право на существование, она напрашивается. Действительно, в России есть фашистский тоталитарный режим, здесь параллелей с Германией очень много.

Но есть одна проблема. Дело в том, что денацификация Германии, которой, безусловно, хотелось бы, чтобы Россия была подвергнута ей тоже, произошла после тотального военного поражения и капитуляции. Происходило это в результате того, что Германия была оккупирована. Там был установлен оккупационный режим, и эта денацификация была принудительной.

У меня вопрос: кто будет оккупировать Россию?

Поэтому параллели с точки зрения состояния страны, состояния значительной части населения вполне законны. Но такие размашистые заявления вызывают вопрос: как люди, которые это говорят, представляют себе технику этого дела? Кто будет оккупировать Россию?

Насколько я понимаю, задача Украины заключается в том, чтобы вышвырнуть российско-фашистского агрессора с территории своей страны. Но Украина не собирается оккупировать Россию. Кто это будет делать? Как идея денацификации может быть реализована на практике? У меня нет ответа на этот вопрос. Это первое.

Второе – я согласен с тем, что денацификация нужна. Но сейчас очень много размашистых заявлений о том, что это война всех россиян. Безусловно, виновник не только Путин, хотя Путин – тот, кто лично начал эту войну. Многие даже из его подельников не знали о том, что он собирается начать войну.

Но когда говорят, что это война всех россиян, у меня возникает вопрос: это война и тех нескольких тысяч россиян, против которых возбуждены дела за антивоенные протесты? Это война тех россиян, которые сейчас сидят в тюрьме? Они тоже воюют? Это война россиян, которые были вынуждены эмигрировать и помогают украинцам, в том числе деньгами, поддерживая ВСУ? Это война тех россиян, которые сейчас помогают украинским беженцам? Они тоже воюют против Украины?

Такого рода высказывания создают проблемы. Я понимаю, что есть желание поймать хайп на этой войне, прославиться своими жесткими высказываниями. Конечно, это очень сильно задевает сердца украинцев, которые действительно сейчас испытывают холодную ненависть и брезгливость ко всем россиянам. Можно понять, когда такие чувства испытывают люди, которые находятся под бомбежками, у которых погибли близкие. Но политики такого рода заявлений делать не должны.

Это не должны быть популистские заявления. Это должна быть осмысленная политика, направленная на то, чтобы Россия перестала представлять собой угрозу для всего мира. Мне кажется, это наиболее важно.

– Можно предположить, что после смены власти в России, после того, как Путин покинет свой пост – физически или политически – новое руководство страны просто в целях самосохранения начнет что-то делать, в том числе и с пропагандистской машиной. Вероятно, что телевизор в РФ начнет вещать совершенно в другом ключе. Можно ли будет это назвать процессом мягкой денацификации россиян? Насколько эффективной она может быть?

– Мягкая денацификация – это жареный лед. Мы видели, во что эта мягкая денацификация превратилась в Венгрии, где к власти пришел откровенный фашист Орбан. Мы видели, во что мягкая денацификация превратилась в Австрии, где избирают нацистов. Это все от лукавого.

Даже находясь под оккупацией, все равно значительное количество эсэсовцев, военных преступников сумели избежать наказания. Да, главные фашистские главари предстали перед трибуналом, но огромное количество рядовых нацистов сумели избежать ответственности по той простой причине, что местные жители их не выдавали, они их поддерживали. Процесс денацификации Германии, даже находящейся под оккупацией, будучи зафиксированной, занял не менее трех десятилетий.

– Окей, мягкая денацификация не сработает, оккупация России тоже невозможна. Какой вариант остается?

– Я не господь бог и не капитан мира, чтобы говорить о каких-то вариантах. Но я думаю, что один из возможных вариантов – это распад России.

Думаю, что Россия, сохранившаяся в этих границах, с этой политической системой все равно будет продолжать оставаться империей. Все равно сам факт этого размера России, ее устройства, сам факт наличия у нее ядерного оружия, сам факт того, что Россия является членом Совета безопасности ООН – все это порождает имперство. А имперство, в свою очередь, в российском варианте порождает фашизм.

Вариант развала России очень тяжелый, и он будет проводиться не демократическими либеральными руками. Его реализуют сами подельники режима. Мне кажется, на сегодняшний день паническая боязнь Запада развала России играет не на пользу всему миру.