'Вырезали почку и отправили на фронт': оккупант рассказал о 'лечении' тяжелораненых в 'ДНР'. Перехват

России не хватает "пушечного мяса", которое быстрыми темпами заканчивается в Украине. Поэтому солдат отправляют обратно на фронт даже после тяжелых операций по удалению органов.

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Об одной из таких историй рассказал российский оккупант в телефонном разговоре со своим товарищем. Аудиоперехват обнародовало Главное управление разведки МО Украины.

Оккупант рассказал о случае, когда тяжелораненого российского солдата быстро вернули на фронт после нефрэктомии.

"Знакомый товарищ... обломком *бануло его. Вырезали ему одну почку. Отпустили домой. Ну как домой? Посидел месяцев два, позвонили, снова забрали с одной почкой", – рассказал оккупант.

При этом документального оформления операции не было, какой врач делал ее тоже неизвестно.

"Почки у него по факту нет. По бумагам это нигде не проходит... Его где-то на поле боя подбило, почку вырезали, домой отпустили отлежаться и все. Нет ничего вообще. Кто делал операцию вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлеживаться в Донецк...", – рассказал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена оккупанта рассказала о циничном поведении российского командования, которому безразличны человеческие жизни своих солдат.

По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ потери личного состава российской армии достигли более 131 тысячи человек.

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