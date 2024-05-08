Выпускник минобороны РФ создал инструмент, показывающий расположение пользователей Telegram: но есть нюанс

В России создали инструмент Close-Circuit Telegram Vision (CCTV), позволяющий узнать приблизительные адреса пользователей Telegram. В самом мессенджере не считают CCTV уязвимостью.

О создании инструмента сообщили российские СМИ. CCTV разработал выпускник университета минобороны РФ, специалист по кибербезопасности и бывший сотрудник российского Следственного комитета Иван Глинкин.

Его инструмент работает на основе существующей функции Telegram "Найти людей рядом". Она позволяет пользователям видеть находящихся от них людей на расстоянии до 500 метров.

"У Telegram есть механизм защиты, но его недостаточно для защиты", – похвастался создатель проекта.

По его словам, CCTV использует API Telegram, связанный с функцией "Найти людей рядом".

"Как входные данные он принимает широту и долготу, поэтому я могу вводить любые данные. Даже не нужно производить замену GPS", – заявил Иван Глинкин.

Однако есть один нюанс, который обесценивает этот разработанный россиянином инструмент.

Дело в том, что по умолчанию функция "Найти людей рядом" отключена. Инструмент CCTV, разработанный Глинкиным, позволяет любому искать во всем мире только тех пользователей, у которых эта функция включена.

Потому в самом Telegram не считают проблемой инструмент CCTV.

В пресс-службе мессенджера объяснили, что функцию "Найти людей рядом" создали, чтобы помочь пользователям сообщить о своем местонахождении другим людям.

"По умолчанию она всегда отключена", – заявили в пресс-службе и добавили, что "координаты", отображаемые CCTV, не показывают реальное расположение пользователя.

"Координаты", отображающие инструмент, не являются местонахождением пользователя – данные на сервере хранятся с точностью до 800 метров и собираются только с пользователей, специально выбравших транслировать свое местонахождение. Любая программа телеграмм может предоставить вам доступ к тем же данным", – заявили в пресс-службе мессенджера.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина работает над внесением Telegram в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ. Это нужно для того, чтобы в случаях ошибочного блокирования или в случае нарушений законодательства мессенджер мог быть оштрафован.

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