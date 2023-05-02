'Выглядим терпилами': роспропагандистка Симоньян возмутилась, что Россия не выполняет своих угроз. Видео

Известная пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала нетерпимость властей Польши к российскому правительству и раскритиковала, что в Варшаве закрыли школу при посольстве РФ. При этом она заметила, что Москве нужно не словами действовать в случаях, когда ее "ущемляют в правах", а прямыми действиями.

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С особой циничностью псевдожурналистка выступила в очередном эфире своей авторской передачи. Для убедительности она перешла на уличный жаргон, чтобы быть ментально ближе к своей основной аудитории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот мы что-то грозим, обзываем всякими нехорошими словами, называем провокацией, еще как-то. А как нас учили во дворах? Ты говоришь, что кто-то за свой поступок ответит, так ты не говори, ты заставь его ответить. Вот над этим надо нам подумать. А то мы так грозимся, а ничего не делаем, то выглядим терпилами", – нехотя признает свой статус Симоньян.

Дальнейшая речь пропагандистки вызвала на ее лице самодовольную улыбку. Она мечтательно вспомнила о том, какие зверства творила Россия за все годы своего существования, начиная с Чечни и заканчивая нынешней войной в Украине.

"Сейчас не будем перечислять, что мы такого сделали в разных странах за много лет. Но мы умеем, когда хотим", – заверила "говорящая голова" путинского режима.

Напомним, ранее Симоньян уже неоднократно грозила нашему государству ядерной войной. При этом что россияне не получают удовольствия от того, что их государство бомбит Украину, просто у них нет другого выбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, опальный муж пропагандистки Кеосаян выдал очередную порцию бреда о президенте Владимире Зеленском и войне в Украине. Опальный кинематографист великодушно "пожалел" украинцев, которых якобы "посылает на смерть" собственная власть.

"Сложилась такая ситуация, когда не понимаешь, что от этого клоуна и конченого наркомана Вовы Зеленского, которого я знал лично, можно ожидать. Комик послал народ на смерть. Он убивает своих граждан, уничтожает страну. Вот о чем я беспокоился, и Маргарита тоже, кстати", – вещает персонаж, который сам подозрительно похож на наркомана и клоуна.

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