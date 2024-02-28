Выборы президента РФ: россиянку арестовали за агитацию против Путина. Фото

В городе Обнинск Калужской области РФ силовики задержали женщину, которая делилась в интернете агитацией против кремлевского диктатора Владимира Путина. Голосовать "за любого – кроме Путина" призывала 36-летняя местная жительница Ирина Черникова.

О задержании активистки узнал проект ASTRA. Россиянка поддерживала "Фонд борьбы с коррупцией", организованный Алексеем Навальным в 2011 году, и антипутинское и антивоенное движение "Весна".

По версии так называемых правоохранительных органов, жительница Обнинска осуществляла "деструктивную информационную деятельность" и распространяла "экстремистские материалы". Против женщины начато уголовное расследование.

По данным СМИ, Черникова публиковала ссылки на интернет-проект "ФБК" "Россия без Путина 2024", ссылки на Telegram-канал "Команда Навального" и YouTube-канал "Навальный Live". Также она делилась постом Telegram-канала движения "Весна" с обращением женщин из организации "Путь домой" к Путину с просьбой вернуть мобилизованных.

Также в своем аккаунте задержанная делилась ссылками на облачное хранилище с листовками "Весны" : "За любого – кроме Путина, чтобы вернуть солдат домой", "Россия без Путина – возращение мобилизованных домой", "Россия без Путина – мирные переговоры", "За любого – кроме Путина, чтобы прекратил освобождать преступников", "Путин – это санкции против России", "Путин – это насилие" и др.

Как писал OBOZ.UA:

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