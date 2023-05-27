Вся Россия три недели "хоронила" Залужного и "заражала" Европу: с фейков росСМИ обхохотался весь мир

В мае российская пропаганда приложила много усилий, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию в нашей стране, а также деморализовать наших воинов. Однако ничего, кроме смеха и новой порции позора, враг так и не добился.

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Какие больные фантазии разгоняли оккупационные паблики и росСМИ – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как "убивали" командующих ВСУ

На протяжении мая российские ресурсы сообщали о гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего силами Территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ложная информация, целью которой было психологическое воздействие и деморализация украинцев, была быстро опровергнута.

"С одной стороны, это просто – проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. С другой – надо понимать, что россияне склонны к фальшстартам, и нередко работники их информационного фронта выдают информацию, не получив подтверждения от непосредственных исполнителей", – рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что в течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства. "И вопрос их персональной безопасности сейчас имеет стратегическое значение", – говорит замминистра обороны.

Особое внимание страна-агрессор конечно же уделила Валерию Залужному, который внушает оккупантам и их пособникам страх своей несгибаемостью. Пропагандисты утверждали, что главком ВСУ "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", что ему "сделали трепанацию черепа", что он "никогда не сможет ходить", и тому подобную чушь.

А затем Z-каналы и вовсе стали распространять фото якобы "мертвого Залужного", но незадача – им оказался их погибший соотечественник, российский оккупант.

20 мая генерал Залужный по видеосвязи участвовал в открытии международной конференции в Одессе, но и это не убедило россиян. А когда офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своем канале в Telegram опубликовал два видео с полным сил и улыбающимся главкомом, то российские пропагандисты, пытаясь хоть как-то сохранить лицо, продолжали утверждать, что "это старье". Правда, таких осталось единицы.

И это несмотря на то, что Штефан во время первой записи произнес дату – 25 мая. Тут, как говорится, без комментариев.

70 "мертвых диверсантов"

После рейда Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородскую область, опозорившееся минобороны РФ решило одним махом "уничтожить" аж "70 диверсантов".

Тела нескольких убитых были представлены только на одном фото, да и то оно оказалось давно сделано в Луганской области, а не на территории РФ. Никаких идентифицирующих данных "погибших диверсантах" МО РФ так и не смогло предоставить.

Таким образом минобороны пыталось сбить градус напряжения среди россиян, внезапно осознавших, что ни хваленое ФСБ, ни военные не способны держать границу на замке и защитить соотечественников.

"Взрыв" в Пентагоне

В российском сегменте Telegram и в VK стали появляться радостные сообщения и фото мощного взрыва якобы возле одного из зданий Минобороны США. Затем этот снимок опубликовали "Российская газета", телеканал минобороны РФ "Звезда", Russia Today и другие "СМИ" страны-агрессора. То, что фото фейковое, было заметно невооруженным глазом – судя по всему, сгенерировано нейросетью.

И несмотря на то, что информацию о взрыве очень быстро опровергли в Штатах, российские пропагандисты продолжали распространять этот фейк.

"Радиация" в Украине и Польше

После ракетных ударов по Тернополю и Хмельницкому (13 и 14 мая) в РФ началась настоящая вакханалия. Как по команде стали появляться сообщения, что "великая и могучая" армия РФ уничтожила "крупнейшие хранилища западной помощи Украине" – в том числе будто бы и снаряды с обедненным ураном. Стали разгонять панику: мол, нужно срочно эвакуировать население, иначе "все умрут".

Однако уровень радиации "вырос" только в фантазиях российских пропагандистов, на самом деле он так и остался в норме – что легко отследить благодаря мониторинговым онлайн-сервисам.

Тем не менее, россияне упорно пытались "гнать волну". "Специальные подразделения оккупантов проводят информационно-психологическую операцию, целью которой является вызвать панику среди украинцев. Также они оставляли комментарии в тернопольских и хмельницких чатах, выдавая себя за местных жителей, но у них это плохо получилось", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в разведке.

К кампании по "загрязнению" присоединился секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. На совещании в Сыктывкаре он сказал, что "в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на складах в Хмельницком над Украиной образовалось радиоактивное облако, которое теперь движется в западном направлении". Также он заявил, что "и в Польше уже зафиксирован рост радиации".

Несмотря на устрашающие "прогнозы" представителя страны-оккупанта, все оказалось совсем не так. Как говорится, кто бы сомневался.

"Опасные вирусы"

Одна из любимых россиянами тем – биолаборатории на территории Украины, где якобы проводились "очень страшные исследования".

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об "обнаруженных очередных доказательствах" разработок США биологического оружия на территории Украины".

По утверждению Кириллова, документы, будто бы изъятые из лаборатории украинского биосферного заповедника Аскания-Нова (расположен в оккупированной Россией части Херсонской области), указывают на "участие" Харьковского института ветеринарной медицины в американских проектах изучения гриппа птиц, причем заказчиком исследований назван конечно же Пентагон.

"Оперативной группой минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40 процентов", – врал на голубом глазу Кириллов.

На самом деле способность H5N8 преодолевать межвидовой барьер чрезвычайно низкая, а летальность при передаче человеку равняется нулю. То есть, этот штамм безопасен. Что касается очередных "обнаруженных биолабораторий", тут и вовсе комментировать нечего.

Что еще придумает российская пропаганда – увидим в ближайшее время. На фоне провалов на фронте оккупантам остается разве что это.