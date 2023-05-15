"Теперь будем выгребать": оккупанты попытались устроить "второй Чернобыль" на западе Украины, но вызвали панику у россиян

Отсутствие успехов на фронте заставляет оккупантов цепляться за любой повод, чтобы раскачать ситуацию в Украине. В этот раз они "сыграли" на ракетных ударах, которые нанесли по Тернополю и Хмельницкому. Обстрел, по их утверждению, должен был вызвать "второй Чернобыль", но в итоге эта ИПсО обернулась против самих же россиян.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Включились по команде

После ракетных ударов по Тернополю и Хмельницкому (13 и 14 мая) в российском сегменте Telegram, а затем и в пропагандистских СМИ началась настоящая вакханалия.

Как по команде стали появляться сообщения, что "великая и могучая" армия РФ уничтожила "крупнейшие хранилища западной помощи Украине" – в том числе будто бы и снаряды с обедненным ураном. Стали разгонять панику: мол, нужно срочно эвакуировать население, иначе "все умрут".

Также пропагандисты цеплялись за все "нюансы": даже за то, что пожар на местах ракетного обстрела тушили роботами.

"Одно из двух. Либо Украина стала передовой робототехнической державой вроде Японии, либо там рвануло что-то радиоактивное. То бишь те самые снаряды с обедненным ураном из Великобритании", – написал один из российских "блогеров".

Самое забавное, что на опубликованных фото и видео с места ликвидации последствий ракетных ударов видно не только технику, но и спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые работали на месте ЧП, а один из них как раз управлял роботом.

О том, что была задействована чудо-техника – тактический робот Magirus Wolf R1 – которая так поразила россиян, также сообщили в нашей ГСЧС, ничего не скрывая.

"В Украине, в отличие от России, заботятся о людях, и этот робот мы используем уже не впервые. Так что пусть придумывают, что хотят", – рассказал OBOZREVATEL один из спасателей.

Тем временем волна панических сообщений в России не утихает. Дезинформацию сейчас продолжают распространяют крупные пропагандистские каналы, в том числе одиозный Владимир Соловьев.

"Специальные подразделения оккупантов проводят информационно-психологическую операцию, целью которой является вызвать панику среди украинцев. Также они оставляли комментарии в тернопольских и хмельницких чатах, выдавая себя за местных жителей, но у них это плохо получилось", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

Судя по всему, сообщения о "радиации в Украине" больше всего впечатлили россиян. Они стали обсуждать, почему "украинцы не выходят на протесты", а также возможность "жесткой ответки".

"Теперь будем выгребать", "украинцы еще больше обозлятся", "они сбили наши самолеты, а теперь сделают еще хуже" – пишут россияне под сообщениями о "втором Чернобыле".

Что с радиацией?

Ситуацию уже прокомментировал и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. Он заверил, что все описанное россиянами – выдумки.

"В СМИ и интернете распространяют информацию, что в Тернополе уничтожен склад боеприпасов с обедненным ураном. Это – фейк. Его запускают те люди, которые работают на мос*алей, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику. Официально заявляю: никакие боеприпасы во время ракетного обстрела не взрывались, обедненного урана в Тернополе нет. Нечего переживать", – говорит Труш.

Он также сообщил, что экологическая обстановка в городе стабильная.

Радиационный фон в городах Украины, пострадавших от ракетных ударов армии страны-агрессора, действительно находится в норме – никакого превышения нет. Это легко проверить благодаря онлайн-сервисам, которые в режиме реального времени дают точные данные.

Например, в Хмельницком зафиксирован уровень 130 нЗв/час, а в Тернополе – от 105 до 130.

Для сравнения, на Броварском проспекте в Киеве, где не было ударов, показатели сейчас выше – 190 нЗв/час – и это все равно безопасно.

Сегодня скрыть "чернобыль" было бы нереально. Так что выдыхайте.