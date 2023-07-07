'Встать с мужчинами в одном строю': в армию РФ пытаются мобилизовать женщин

Министерство обороны Российской Федерации объявило о запуске рекрутинговой кампании с целью набора женщин на контрактную службу в армии. В случае выбора данной службы, они могут быть направлены на выполнение своих обязанностей в различных местах, включая возможное участие в военных действиях.

Видео дня

Об этом сообщает росСМИ. Известно, что подобные призывы о наборе женщин в войско появились в омских Telegram-каналах.

В рекламной кампании, проводимой Министерством обороны Российской Федерации, отмечается возможность набора женщин на контрактную службу в армии. Реклама акцентирует внимание на женщинах, работающих врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами, и предлагает им "встать с мужчинами в одном строю".

По информации, полученной из одного из военкоматов в Омске, озвучивается, что набор женщин на контрактную службу возможен до 50 лет и контракты заключаются на минимум 1 год. Сообщается, что во время контракта для этих женщин отпуска не предусмотрены.

Кроме того, медсестрам и поварам необязательно иметь образование по специальности, говорится в публикации.

Хотя в военкомате не уточнили, куда именно отправят женщин, но отметили, что они оправятся на службу в регины РФ. Тут стоит отметить, что Кремль еще в прошлом году объявил об аннексии части территории Украины, в частности Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Москва "включила" в состав России.

"Сотрудник не смог сказать, сколько будут платить женщинам. Но им положены губернаторские выплаты: 100 тыс. руб. в первый месяц и по 50 тыс. в последующие три. Женщины получат единовременную президентскую выплату в 195 тыс. руб. Написать заявление пригласили в пункт отбора на военную службу по контракту", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге в рамках "частичной мобилизации" повестку на войну в Украине получила 35-летняя россиянка, которая не имеет военного опыта, да и вообще никак не относится к милитаристской сфере. Женщина закончила гуманитарный университет со специальностью "режиссер".