Отели РФ, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено", будут обязаны предоставлять своим клиентам российский алкоголь в неограниченных количествах. Речь идет об обеде и ужине.

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Новые правила ввел Росстандарт. Он постановил, чтобы на шведском столе было представлено: пиво – не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое – не менее трех видов, крепкий алкоголь – не менее двух видов и коктейли на его основе.

Утром россияне тоже смогут выпить. В пятизвездочных отелях с "ультра все включено" на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.

Новые нормы начнут действовать на территории страны-агрессора с 30 июня 2023 года.

В социальных сетях отреагировали на новшества неоднозначно. "По заоблачным ценам, разумеется", "А чем еще народ успокоить?" "Вообще, пора произвести положительную социально-биологическую селекцию – естественный отбор, так сказать. Для осуществление оного необходимо осуществить бесплатный доступ к алкоголю всегда и везде", "Теперь отдых станет еще веселее, а за потерю зрения, отравления бодяжным алкоголем заведение ответственности не несет (написано на путевке мелкими буквами)", – комментируют новость жители РФ.

Напомним, что в России крайне острой остается проблема алкоголизма. Согласно статистике, в 2020 году россияне купили 9,9 млрд литров разного алкоголя. В среднем на каждого жителя страны ежегодно приходится 92 полулитровые бутылки пива и пивных напитков, 10 бутылок водки и 5 бутылок вина объемом 0,75 литра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на полках магазинов в России появилась водка с названием "Путинка Z". Кремлевский диктатор получает доход с каждой бутылки.

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