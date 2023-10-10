Все решает один "нюанс": разведка Британии оценила, могут ли в РФ объявить новую волну мобилизации

Кремль вряд ли решится на новую волну мобилизации россиян на "СВО" в преддверии президентских выборов, поскольку это может снизить рейтинг диктатора Владимира Путина. Проведение голосования назначено на 17 марта 2024 года.

Такое предположение сделала британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 10 октября в Twitter-аккаунте Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве уверены, что Путин снова будет баллотироваться, хотя публичное заявление о таких планах российский глава пока что не сделал.

"Есть предположения, что предвыборная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года", – заявила пресс-служба.

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По мнению разведки Британии, выборы в РФ рассматривают как "инструмент политической легитимации", хотя они и подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля.

В ведомстве ожидают, что предвыборная кампания действующего президента страны-агрессора "почти наверняка будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов".

Этот пропагандистский нарратив уже активно применяется Москвой, чтобы оправдать действия государства.

Перед выборами официальная Москва будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. "Поэтому крайне маловероятно, что какая-либо дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", – сделали вывод британские разведчики.

Ранее в британской разведке отмечали, что мобилизация бьет по экономике государства-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для ведения войны против Украины. Сейчас они проходят подготовку.

– Разведка Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии считает, что отсутствие регулярной ротации частей, участвующих в преступной "СВО", стало одной из ключевых причин низкого морального духа в российской армии.

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