Врагу не скрыться: агенты 'Атеш' проникли на аэродром в Нижнем Новгороде, куда РФ перекинула боевые истребители. Фото

Российская оккупационная армия передислоцирует боевые истребители подальше от границы с Украиной. Таким образом враг надеется уберечь свою авиационную технику от поражения.

Однако такие меры не спасут российские самолеты от уничтожения. Об этом в Telegram заявило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Агенты "Атеш" провели детальную разведку аэродрома завода "Сокол" в Нижнем Новгороде. Благодаря этому удалось узнать точное количество самолетов и их типы. Россияне переместили авиатехнику по таким координатам: 56.323425, 43.8075062.

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Информаторы отметили, что российская армия разместила боевые истребители в Нижнем Новгороде – подальше от границы с Украиной. Также на этом объекте проводятся ремонтные работы по восстановлению техники. Благодаря такой дислокации оккупанты рассчитывают, что им удастся спасти самолеты от уничтожения.

Авиастроительный завод "Сокол" в Нижнем Новгороде с 2022 года является филиалом ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация". Из-за вторжения России в Украину компания находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран. На заводе производят модернизацию истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, ремонтные работы и восстановление истребителей МиГ-29УБ, МиГ-29К, МиГ-35 и другой авиационной техники. В РФ заявили, что недавно на аэродроме выполнен капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы и проведены работы по оснащению современным радиотехническим оборудованием с автоматизированной системой отображения воздушной обстановки.

Напомним, в результате удара баллистической ракетой ATACMS по аэродрому во временно оккупированном Луганске враг понес существенные потери в технике. По предварительным данным, россияне потеряли как минимум 5 вертолетов.

Ранее в сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 18 октября российская армия потеряла в Украине уже 320 самолетов и 324 вертолета.

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