В то время, пока российская пропаганда твердит о необходимости "построения новой экономики", похоже, что в стране не хватает кадров даже для поддержания старой. В конце прошлого года эксперты Института экономики РАН подсчитали, что дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 миллионов человек и уже стал фактором, тормозящим рост экономики, информирует СЕРА.

Нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте. Как отмечают рекрутинговые агентства, по мнению руководства компаний, дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году.

При этом, помимо квалифицированных кадров, в России не хватает даже обычных рабочих рук, чтобы обслуживать военные нужды. В работу на войну все чаще вовлекаются школьники и студенты. На прошлой неделе было опубликовано большое расследование о том, как в Красноярске подростков от 14 лет вовлекают в работу так называемого "Трудового отряда главы города". Там несовершеннолетние занимаются плетением маскировочных сетей и собирают посылки "для нужд фронта".

Похожая практика существует и в других регионах, к примеру, в Хакасии и Удмуртии. Там школьники вяжут чулки на культи и изготавливают окопные свечи. В Татарстане подростки заняты изготовлением "хвостиков для мин". Детям намекают, что участие в подобной деятельности добавит им очков при поступлении в вуз. В Татарстане студентов колледжей привлекают к производству иранских беспилотников "Шахед". Подобные практики, с одной стороны, призваны популяризировать культ войны среди детей и молодежи, но с другой, банально замещают нехватку рабочих рук.

Что касается нехватки квалицированных специалистов, ее уже невозможно заместить школьниками и студентами. При этом еще летом официальные российские СМИ признавали, что дефицит врачей составляет почти 26,5 тысяч человек, а нехватка кадров среднего медперсонала оценивается в 50 тысяч человек. В конце осени проблему вынужден был признать министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом журналисты отмечают, что подлинные данные о дефиците врачей и медперсонала в российской системе здравоохранения неизвестны, поскольку Минздрав в ответ на официальный запрос прессы отказался раскрывать их.

Чтобы восполнить дефицит кадров, в России начали массово привлекать врачей из стран Африки, чаще всего, тех самых, где именно советские специалисты в свое время помогали бороться с кризисом здравоохранения. Так, в официальных российских СМИ была растиражирована "история успеха" доктора из Судана, начавшего лечить пациентов в подмосковном поселке Лыткарино, врачи из которого массово уезжают в Москву. По сообщениям СМИ, таких специалистов в российских поликлиниках становится все больше. Приглашенным из Африки врачам даже не нужно подтверждать их дипломы, достаточно лишь признания их образования соответствующим "российским стандартам". Как именно осуществляется это признание, неизвестно, однако специального экзамена при приеме на работу таких врачей не проводится.

При этом руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что человек другой культуры едва ли сможет хорошо понять русского пациента, не зная нюансов языка и менталитета. Доктор медицинских наук Денис Иванов также не уверен, что "африканец поймет все нюансы психологии русской бабушки". Ряд обозревателей возмущены тем, "куда делись отечественные специалисты" и почему не было предпринято никаких попыток для предотвращения дефицита собственных кадров.

Наконец, еще одной категорией людей, которую путинский режим надеется "заместить", стала управленческая элита. В своем последнем послании президент РФ Владимир Путин заявил, что "участники специальной военной операции должны считаться элитой России, участвовать в ее управлении и крупнейших проектах". По его словам, бывшие фронтовики "должны выходить на ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы".

Для этой цели Путин анонсировал создание новой кадровой программы "Время героев", заявление на участие в которой смогут подать "ветераны СВО", а также солдаты и офицеры. Программа направлена на подготовку из вчерашних военных "высококвалифицированных, компетентных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности".

Трудно себе представить, какие управленцы получатся из тех, кто еще недавно убивал людей в чужой стране или занимался внесудебными расправами и издевательствами над собственными сослуживцами. Российские пропагандисты уже фантазируют о том, что все угрозы вооруженной агрессии в отношении стран Запада, озвученные будущей "новой элитой", нужно будет воспринимать всерьез.

С ними трудно поспорить в части того, что подобные "элиты" вряд ли умеют что-то еще, кроме угроз и захвата чужих территорий. Пока трудно предположить, смогут ли сегодняшние ветераны войны занять существенные посты в российской системе управления. Но сам факт деградации этой системы как на уровне элит, так и на уровне кадров, налицо.