Возле Сочи вспыхнул пожар на электроподстанции, валит черный дым. Видео

В России вспыхнула очередная электроподстанция, над ней в небо поднимается густой черный дым. На сей раз "эффект линзы" зафиксирован возле Сочи, в районе трассы между Адлером и Красной Поляной.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. При этом причины возгорания, отмечают СМИ, до сих пор неизвестны.

"Электроподстанция полыхает в Сочи у трассы между Адлером и Красной Поляной. Сейчас к селу Казачий Брод едут экстренные службы. Причины возгорания неизвестны", – пишет один из пропагандистских пабликов РФ.

ГосСМИ РФ при этом цитируют очевидцев пожара.

"Над объектом поднимается столб густого чёрного дыма. Местные жители и туристы говорят, что горит "эпично". О пострадавших в результате пожара не сообщается", – пишет одно из изданий.

В одной из местных групп сообщили, что возгорание произошло около 11:30.

"В 11:30 поступило сообщение о пожаре на 11 км автодороги А-149. Пожар на площади 80 квадратных метров, тушат восемь человек и две единицы техники", – отмечено в сообщении.

Позже там уточнили, что по состоянию на 13:05 пожар еще не был потушен.

"Возгорание на электроподстанции на движение поездов не влияет. Площадь пожара локализована на 90 квадратных метров, тушат 24 человека и девять единиц техники, сообщает ГУ МЧС по краю", – отметили в местной группе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области неизвестный поджег военкомат.

Попытка поджога произошла около 20:00 19 июля. Неизвестный облил горючей жидкостью и поджёг дверь военкомата на улице Первомайской города Бердска, после чего скрылся.

Пропагандисты заявили, что пламя потухло без вмешательства МЧС. Также сообщается, что пострадавших нет. Однако силовики назвали неизвестного "диверсантом" и уже разыскивают его.