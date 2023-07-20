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Возле Сочи вспыхнул пожар на электроподстанции, валит черный дым. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
660
Возле Сочи вспыхнул пожар на электроподстанции, валит черный дым. Видео

В России вспыхнула очередная электроподстанция, над ней в небо поднимается густой черный дым. На сей раз "эффект линзы" зафиксирован возле Сочи, в районе трассы между Адлером и Красной Поляной.

Видео дня

Об этом сообщают российские пропагандисты. При этом причины возгорания, отмечают СМИ, до сих пор неизвестны.

"Электроподстанция полыхает в Сочи у трассы между Адлером и Красной Поляной. Сейчас к селу Казачий Брод едут экстренные службы. Причины возгорания неизвестны", – пишет один из пропагандистских пабликов РФ.

Возле Сочи вспыхнул пожар на электроподстанции, валит черный дым. Видео

ГосСМИ РФ при этом цитируют очевидцев пожара.

"Над объектом поднимается столб густого чёрного дыма. Местные жители и туристы говорят, что горит "эпично". О пострадавших в результате пожара не сообщается", – пишет одно из изданий.

В одной из местных групп сообщили, что возгорание произошло около 11:30.

"В 11:30 поступило сообщение о пожаре на 11 км автодороги А-149. Пожар на площади 80 квадратных метров, тушат восемь человек и две единицы техники", – отмечено в сообщении.

Позже там уточнили, что по состоянию на 13:05 пожар еще не был потушен.

"Возгорание на электроподстанции на движение поездов не влияет. Площадь пожара локализована на 90 квадратных метров, тушат 24 человека и девять единиц техники, сообщает ГУ МЧС по краю", – отметили в местной группе.

Возле Сочи вспыхнул пожар на электроподстанции, валит черный дым. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области неизвестный поджег военкомат.

Попытка поджога произошла около 20:00 19 июля. Неизвестный облил горючей жидкостью и поджёг дверь военкомата на улице Первомайской города Бердска, после чего скрылся.

Пропагандисты заявили, что пламя потухло без вмешательства МЧС. Также сообщается, что пострадавших нет. Однако силовики назвали неизвестного "диверсантом" и уже разыскивают его.

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