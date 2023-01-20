Насчёт ЗРПК "Панцырь-С1" на крышах административных зданий в Москве небольшой момент...

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Не могу сказать, что это совсем плохой комплекс, это было бы неправдой, но у него есть огромное количество болячек, которые являются хроническими и неисправимыми.

А потому, крыша...

У ЗРПК "Панцырь-С1" есть серьёзные проблемы с работой в условиях плотной городской застройки. Высотные здания значительно снижают эффективность фиксации угроз. Кроме того, у ракет ЗРПК "Панцырь-С1" имеется проблема и с, скажем так, огибанием этих самых зданий. В Белгороде об этом хорошо знают.

А потому, ЗРПК "Панцырь-С1" на крышах зданий это не только демонстрация страха, который испытывает российское военно-политическое руководство, но и демонстрация неполноценности и дефективности не имеющего аналогов в мире комплекса.

Сейчас по Москве и области разворачивают дополнительные комплексы ЗРПК "Панцирь-С1". На сегодняшний день это, наряду с ЗРК "Тор-М2" одни из самых, условно, современных комплексов в эшелоне ближнего радиуса действия.

Но есть один нюанс...

Этих комплексов ограниченное количество. ЗРПК Панцирь-С1 (эффективный радиус охвата 15 км) произведённые для нужд вс рф был в количестве 116. Согласно данным Генштаба ВСУ потери составляют 33 ЗРПК Панцырь-С1. То есть, треть комплексов было уничтожено в 2022.

Энное количество находится в зоне БД в Украине, для прикрытия объектов РОВ и передовых подразделений по линии соприкосновения. И именно это привело к тому, что в самой рф сейчас отсутствует полноценное эшелонированное ПВО имея нехватку комплексов особенно малого радиуса действия.

Сейчас же в Москву были стянуты с других российских областей ЗРПК "Панцирь-С1", тем самым ослабив их. А всё потому, что лишних комплексов у них - нет. То есть, ПВО в россии становится все более дырявой и всё во имя "безопасности" Москвы.

Энгельсу, привет! Ну и Воронежу...