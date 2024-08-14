"Волкодав Путина", имеющий связи с российской мафией: что известно о потенциальном руководителе ФСБ Сергее Королеве

72-летнего Александра Бортникова на должности руководителя ФСБ РФ потенциально может заменить генерал армии Сергей Королев, который сейчас является его первым заместителем. На официальных должностях ФСБшник служит государству-агрессору более 20 лет, имеет широкие полномочия, связан с агрессией против Украины, а также – сразу с несколькими лидерами криминального мира, которые обвинялись в десятках убийств и похищениях.

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Королев – один из самых закрытых руководителей российских спецслужб. В открытом доступе почти нет его фотографий, а в различных санкционных списках указаны четыре варианта даты его рождения: 25.07.1962, 28.08.1962, 25.07.1952 и 09.11.1952. Издание OBOZ.UA собрало информацию о "волкодаве Путина", которому СМИ пророчат главную должность в Федеральной службе безопасности.

Королев родился в городе Фрунзе Кыргызской ССР (ныне – Бишкек, Кыргызстан) в семье военного. Выучился в двух вузах КГБистов и начал карьеру в системе КГБ-ФСБ.

Хотя в 90-х он работал в петербургской охранной компании, СМИ считают, что это было прикрытие ФСБшных заданий – ведь сотрудники оказывали услуги людям из системы. К примеру, работали на фирму будущего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

В начале 2000-х Королев перешел на официальные должности в Федеральной службе безопасности, продолжал работать в Петербурге.

В 2012 году переместился сразу на одну из главных должностей спецслужбы – начальника Управления собственной (внутренней) безопасности ФСБ, которое призвано контролировать сотрудников ведомства.

Четыре года спустя возглавил Службу экономической безопасности ФСБ, а в 2021 году получил большое повышение – стал генералом армии (высшее воинское звание в РФ) и первым заместителем директора ФСБ.

Теперь, как отметил "Укринформ", Королев координирует работу:

– департамента военной контрразведки (контроль за вооруженными силами, в частности – высшим руководством МО и генштаба ВС РФ);

– службы экономической безопасности (контроль за ключевыми отраслями и стратегическими предприятиями, финансово-промышленными группами);

– службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (контроль политической системы России, прослушивание, борьба с инакомыслящими и т.п.);

– управления "М", наблюдающего за силовыми и правоохранительными российскими ведомствами: Минюстом, МЧС, Верховным судом, Генпрокуратурой, МВД, Следственным комитетом и другими;

– управления собственной безопасности (9-е управление ФСБ).

Кроме того, Королева связывают с надзором за российской оборонкой, аэрокосмической и ядерной отраслью и одним из ответственных в команде диктатора Владимира Путина за стратегическое сдерживание США.

Влияние на события в Украине

В The Independent считают, что Королев смог стать ключевым игроком в иерархии ФСБ. Он активный участник агрессии Кремля против Украины, а также сыграл немаловажную роль в кадровых перестановках, которые недавно устроил Путин. Говорят, что он провел реформы в российской разведке, которые повысили ее эффективность.

По информации журналистов The Times, именно Королев причастен к покушениям на президента Украины Владимира Зеленского, начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова и руководителя СБУ Василия Малюка.

Издание назвало Королева "волкодавом Путина" и его фаворитом, "имеющим глубокие связи с русской мафией".

Кстати, есть основания полагать, что Королев занимался Украиной еще с 2014-го. Тогда в оккупированной части Донецкой области так называемое МГБ возглавил Владимир Павленко – однокурсник Королева из пограничного училища КГБ СССР. В декабре 2015 года Павленко получил другую должность в системе оккупационной администрации – "министра национальной безопасности" подконтрольной России "ДНР". В этой должности он работает до сих пор.

Высокопоставленный ФСБшник находится под санкциями Евросоюза, Британии, Франции, Бельгии, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Связи с мафией

Как и Путина, Королева характеризуют тесные отношения с лидерами российской организованной преступности. В обоих история отношений с ОПГ началась в начале 90-х и продолжалась по меньшей мере до конца двухтысячных.

В 2004 году на подозрительные связи Королева обратили внимание даже российские правоохранители. ФСБшник общался с Олегом Маковозом, главарем "банды братьев", которая занималась разбоями, вымогательством и заказными убийствами.

Заместитель главы ФСБ убеждал, что Маковоз был его информатором.

В 2007 году полиция Испании тайно записала разговор Королева с Геннадием Петровым, главарем тамбовской криминальной группировки. Тогда Королев по указанию группировки помогал продвигать людей на руководящие должности в российских правоохранительных органах.

В 2018 году российский криминальный авторитет Аслан Гагиев, которого задержала полиция Австрии, заявил в суде, что из России ему помог выехать Королев. Тот якобы дал бандиту 10 тысяч долларов на обустройство на новом месте.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 9 августа режим КТО (контртеррористической операции) введен в трех областях российского приграничья – Брянской, Белгородской и Курской. Согласно законодательству страны-агрессора, именно ФСБшники, а не военные юридически являются основными ответственными за ход и результаты КТО.

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