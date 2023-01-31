Работа американско-европейской коалиции приносит неожиданные результаты. Так, некоторые из пособников российского террора в Украине, которые еще не попали в санкционные списки, отправляют своих эмиссаров в Киев, чтобы защитить себя и свою собственность. Об этом в своем твиттере написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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В частности, речь идет о российском певце Филиппе Киркорове и соратнике путина, экс-единоросе Магомеде Гаджиеве.

Такая активность обусловлена, прежде всего, рядом обращений в европейские и американские институции для введения санкций против 10 человек, причастных к продолжению геноцидной войны в Украине.

Так, в январе 2023 года Американско-европейская коалиция по санкциям, в которую входят высокопоставленные члены Конгресса США, а также члены Европейского и украинского парламентов, открыто обратились к Госсекретарю США Энтони Блинкену и Верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю с призывом содействовать как можно скорейшему введению санкций в отношении врагов Украины.

Как стало известно из различных источников, теперь российский олигарх Магомед Гаджиев пытается "сбежать с корабля" и использует все возможные способы - вроде звонков экс-депутату госдумы рф Илье Пономареву или другим подобным политикам, чтобы убедить в том, что он (Гаджиев - Ред.) является подходящей фигурой для оппозиции - не такая "кровавая" и вообще может искупить вину.

По имеющейся информации, эмиссары Гаджиева активно выходят как на украинских политиков, так и на российских оппозиционеров в изгнании, предлагая заключить "сделку", которая могла бы помочь ему избежать попадания в санкционные списки.

Учитывая высокую активность бизнесмена в переговорном процессе, развязка вопроса очень близка. Гаджиеву действительно есть что терять: ранее в украинских СМИ была опубликована информация о недвижимости семьи Гаджиевых в Соединенных Штатах и различных атрибутах роскошной жизни - яхты и т. д.

При этом стоит обратить внимание, что в свежем интервью изданию "Новая газета Европа" оппозиционный к путину политик Михаил Ходорковский заявил, что знает бывших сторонников российского президента, которые не поддержали войну в Украине.

"Я прямо и четко говорил о том, что готов поддержать тех, кто "размежевался" с режимом", заявил Ходорковский.

По словам украинского политолога, автора книг "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною" Николая Давидюка вереница перебежчиков от путина будет только расти.

"Понятно, что, испугавшись санкций, они бегут к украинцам договариваться, заверять в своей лояльности. Это было абсолютно прогнозируемо", – отметил политолог.

Однако, считает Давидюк, такие люди неизбежно должны быть в списке санкций, и у таких людей, как Гаджиев, нет шансов избежать наказания.

"Проголосовать за все законы, сделавшие возможной аннексию Крыма и развязывание войны, проспонсировать отряды сепаратистов, воюющие против Украины, увешать грудь наградами "ДНР" и "ЛНР", сбежать в Майами в купленный на имя жены особняк. Потом решить, что это уже невыгодно и предложить помощь тем, кого, в том числе, благодаря тебе уничтожали. Гаджиев и ему подобные перебежчики не могут рассчитывать на снисхождение не только в Украине, но и, думаю, и в путинской россии тоже", подчеркнул политолог.