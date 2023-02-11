В России снова потребовали переговоров с Украиной "без условий и с учетом реалий"

Россия снова заявила о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, но "на основе той реальности, которая существует". При этом в МИД РФ озвучили один из любимых фейков Кремля – что Украиной якобы руководят в Соединенных Штатах и Европе.

Видео дня

Тему дипломатии затронул заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью одному из главных пропагандистских телеканалов. Чиновник утверждает: мол, Москва не имеет ничего против диалога.

"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы", – сказал сотрудник министерства, предусмотрительно заменив термин "война" на "военные действия".

Вершинин добавил, что Кремль рассматривает только переговоры "без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично".

Представитель российской власти утверждает, что решение о дипломатическом урегулировании якобы может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель.

Пытаясь выставить Россию чуть ли не "невинной жертвой, он обвинил Киев в том, что якобы именно он "перервал" переговорный процесс.

Решение о новых раундах дипломатического урегулирования, заверяет заместитель главы МИД РФ, могут принять США и Евросоюз, если американский глава Джо Байден "проявит осмотрительность и мудрость".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно спикер совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова к переговорам "без предварительных условий, которые нам пытаются выставлять".

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что позиция России касательно диалога изменилась. "[Россияне] берут целый пул переговорщиков, ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры", – сказал он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!