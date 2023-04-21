'Война ударила по потенции': в России резко взлетел спрос на афродизиаки, причиной назвали стресс

Полномасштабная война РФ против Украины повлияла на здоровье российских мужчин – спустя год у многих из них из-за стресса возникли проблемы с потенцией. В связи с этим в России резко взлетел спрос на афродизиаки.

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Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные национальной системы "Честный знак". Отмечается, что за первые три месяца 2023 года продажи средств, повышающих "мужскую силу", выросли на 39%.

В общей сложности с января по март этого года россияне купили 2,7 млн упаковок разных афродизиаков, потратив на них 1,8 млрд рублей. Аналитики подсчитали, что в среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих сейчас в России, за этот период пришлось по 392 пачки таких препаратов.

Чаще всего афродизиаки приобретали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Магаданской области.

Эксперты считают, что проблемы с потенцией у россиян могли возникнуть в силу психологических причин. Спустя год полномасштабной войны против Украины спрос на препараты для ее повышения побил предыдущие рекорды, так как причин для стресса у мужчин в РФ добавилось. В частности, речь идет о мобилизации.

"Многие люди испытывают стресс из-за внешних факторов, и это, конечно, сильно сказывается на сексуальной жизни", "Сексуальная сфера очень чувствительна к стрессу. С одной стороны, секс – это один из лучших способов справиться с ним, но с другой – при тревоге сексуальная функция снижается", – говорят врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отрицают планы на новую волну "частичной мобилизации" россиян на войну против Украины. Новшества в законодательстве, касающиеся работы военкоматов и вручения повесток, связаны якобы со срочной службой.

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