Война станет ключевой темой: СМИ узнали, о чем будет говорить Путин в послании к Федеральному собранию

В конце февраля может состояться традиционное послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, провести которое в 2022 году вопреки требованиям конституции диктатор не решился. В нем хозяин Кремля традиционно будет говорить о войне, "героях"-оккупантах, "современном оружии" и оккупированных украинских территориях.

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Не обойдет он вниманием и "изменение миропорядка", однако ВСУ могут внести в готовящийся текст послания существенные изменения. Об этом пишет оппозиционное российское издание "Медуза".

Несмотря на требование Конституции РФ, предписывающее президенту этого государства ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, в 2022 год президент России Владимир Путин к парламенту не обращался. Последнее его послание датируется апрелем 2021 года. В декабре 2022-го пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявив, что из-за "напряженного графика" диктатора послание отложили на следующей год.

В конце января российская политическая журналистка Фарида Рустамова сообщила, что работа над текстом послания возобновилась.

"Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля [в годовщину вторжения]", — написала она.

Инсайды Рустамовой подтвердили пропагандисты из кремлевских ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственные анонимные источники. По версии этих агентств, послание, вероятнее всего, состоится 20 или 21 февраля 2023 года.

Два близких к Кремлю источника "Медузы" также подтвердили разработку текста послания. Они заявили. что свои предложения к нему готовят сотрудники правительства РФ, Совета безопасности и политического блока администрации президента (АП). Ключевой темой путинского послания ожидаемо станет агрессивная война России против Украины.

"Война будет рамкой для послания. Как для послания 2021 года такой рамкой был ковид", — считает один из источников, близких к АП.

По утверждению собеседников издания, Путин в своем выступлении, вероятнее всего, "уделит особое внимание" государственной поддержке участников "спецоперации" и оккупированным украинским территориям — в частности, он может рассказать о планах по их "восстановлению и развитию".

Также ожидается, что Путин заявит о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

"Кроме того, политический блок АП сейчас занимается "внешнеполитическими тезисами" послания. Предполагается, что президент РФ уже традиционно расскажет о "многополярном мире" и "антиколониальной политике" России. Правительство же, по информации собеседников "Медузы", готовит часть выступления об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах" в борьбе с санкциями", - пишет "Медуза", напоминая, что в реальности ни в одном из этих направлений об "успехах" речь не идет от слова "вообще".

В своем послании, пишет издание со ссылкой на источники, Путин, скорее всего, будет довольно подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки" россиян. А также подчеркнет, что, несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане [России] не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

Собеседники "Медузы" отметили, что содержание послания (и дата выступления Путина перед парламентом) может быть существенно скорректировано — если изменится ситуация на фронте.

"Сейчас она считается [в Кремле] стабильной. Фон хороший, есть успехи: [оккупирован] Соледар", — приводи слова одного из источников издание.

Кроме того, оба собеседника считают, что в случае успешного контрнаступления ВСУ следует ждать от Путина "более агрессивной" риторики.

"Все будет зависеть от момента", - сходятся во мнении источники "Медузы".

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Путин отдал приказ своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Сделать это оккупанты, согласно установленным "дедлайнам", должны до начала марта.

В связи с этим сейчас российские террористы передислоцируют ударные группы, части, вооружение и военную технику на восток. Однако они испытывают серьезные проблемы с логистикой.