Даже на неглупых людей волшебным образом действует паттерн "война невозможна, потому что "они" её никогда не начнут – у них дети, счета и семьи - на Западе"! Все-таки, пропагандисты с Лубянки знают толк в психологии масс.

По слогам. Война неизбежна. Она и есть главная цель, основное рацио этого режима. Удержание власти на 1/7 части суши - средство для достижения конечной цели: финальной битвы, последнего "махача", окончательной "стрелки", забитой для Запада. Самая большая трагедия ХХ века заключается в том, что фашизм не был побежден. Дедусики притащили его в Москву на знаменах Третьего рейха, брошенных к мавзолею, прямо в ножки фашизеющему товарищу Сталину, который уже вовсю бредил концепцией победоносной мировой войны во имя установления гегемонии красного пролетариата на всех континентах планеты.

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Смерть тирана в 1953-м отодвинула эту идею на задний план, но красный фашизм никуда не делся. Он время от времени вспучивался то Карибским кризисом, то гневными эскападами подвыпившего Ельцина ("не забывайте, Россия - ядерная держава"). И вот - расцвел пышным цветом при Путине.

Это не Россия как империя - это фашизм с его идеями мирового господства поднялся с колен и встал в полный рост, помахивая ядерной дубиной. Война - вот фетиш и оргазм "передового отряда партии", захватившего власть в Кремле в 1999 году. Клочки мяса и кровища в разные стороны, ядерная вспышка и вечная зима...

Не повторяйте гэбнявых паттернов. Недооценивая дьявола, вы подыгрываете ему в роли полезных идиотов.