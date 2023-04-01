Воевавших против Украины добровольцев из Забайкалья кинули с выплатами в РФ: теперь они угрожают митингами

В Забайкальськом крае (РФ) так называемые добровольцы, участвовавшие в неспровоцированной агрессивной войне против Украины, не получили выплаты в 150 тыс. рублей (почти 2 тыс. долларов) от местных властей. Вояки устроили скандал и угрожают акциями протеста.

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Один из оккупантов пожаловался, что его вместе с сослуживцами из батальона после возвращения из зоны боевых действий с ранениями даже никто не встретил. "Нам не предоставили реабилитацию, хотя президент говорил, что она нужна после боев", – ныл российский военный в комментарии пропагандистскому СМИ.

По его словам, деньги сперва обещали выплатить осенью 2022 года, перед отправкой на "СВО". Потом пообещали выплаты уже после возвращения.

"Добровольцы" вернулись в Россию в начале февраля, но денег так и не увидели. Это не помешало одному из них повторно заключить контракт (никаких новых выплат этот оккупант тоже не получил).

Telegram-канал "Сеятель ветра" отметил: "Во-первых, добровольцы, которые воюют ради денег, называются наемниками. Ну а во-вторых, наемники, которых использовали и обманули, называются л*хами". Аноним считает, что подобных ситуаций в РФ будет все больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно российские мобилизованные из Тувы, участвующие в войне против Украины на Запорожском направлении, пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает, фактически взяв в плен.

– А в Пермском крае (РФ) "мобикам" выдают свечи, которые якобы должны защитить солдат. Мол, они помогут "изгнать злых духов" и отвернуть пули. Зажигать их советуют прямо в бою.

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