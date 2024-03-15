Геноцид – это системный элемент политики Российской Федерации, возглавляемой ее бессменным Президентом. И геноцид 1932-1933 годов, и искусственные голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов Москва делала для того, чтобы целенаправленно уничтожить миллионы украинцев.

Невыносимые мучения украинцев были хуже самой смерти, а правду о голодоморе Россия скрывала всегда, кто бы ни сидел в Кремле. План путинского режима похитить у Украины зерно перед полномасштабным вторжением и повторить голодомор уже в ХХІ веке вместе с другими военными преступлениями России еще раз доказывают - геноцид был и является системным элементом московской политики. За все ужасные злодеяния Москва не была наказана ни разу.

Возражение Россией Голодомора 1932-1933 годов в Украине было фактически подготовкой к использованию продовольствия как оружия в ее нынешней войне против Украины. Россия потратила много сил, пытаясь за последние 20 лет отрицать историческую реальность Голодомора. Это показывает, что смерть от голода или голод как оружие была очень распространенным явлением в официальном сознании в Российской Федерации. И в этом смысле неудивительно, что голод используется в качестве оружия в этой войне. Говоря прямо, отрицание Голодомора было фактически подготовкой к использованию продовольствия в качестве оружия.

Президент РФ Владимир Путин может столкнуться с новым делом о военном преступлении, поскольку эксперты и международные юристы собрали доказательства, свидетельствующие о том, что еще до военного вторжения Россия начала подготовку голодомора в Украине. Так, преклонение диктатора Путина перед диктатором Сталиным, с которым он себя любит сравнивать, привели к тем же методам ведения геноцида против украинского народа и были скопированы нынешним хозяином Кремля. И Россия под его руководством, планировала устроить в Украине еще один голодомор. Планы разрабатывались непосредственно перед вторжением.

Согласно новым доказательствам, собранным экспертами по правам человека, кандидат главный и, однозначно, "проходной" кандидат в Президенты России Владимир Путин, активно готовился к похищению запасов зерна, что должно было лишить украинское население продовольствия. Подготовка к этому началась и продолжалась в течение нескольких месяцев до того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года. За намерение использовать голод в качестве оружия в войне – путину может грозить еще один международный ордер на арест.

Закупки российским оборонным подрядчиком свидетельствуют о том, что Кремль планировал украсть огромное количество украинского зерна за несколько месяцев до того, как войска пересекли границу. О планах нового Голодомора украинцев – говорится в отчете компании Global Rights Compliance. Это международная юридическая компания по правам человека. Она исследовала, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения Россия готовилась уморить украинцев голодом.

"Когда 24 февраля 2022 года российские танки все-таки пересекли границу, они намеренно сначала нацелились на районы, богатые зерном, и инфраструктуру производства продовольствия", - говорится в новом отчете международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance.

GRC выяснила, что еще в декабре 2021 года российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогрузных судна, что свидетельствует о предварительном планировании ограбления украинских продовольственных ресурсов "в беспрецедентных масштабах".

И уже меньше, чем через неделю после вторжения, Россия начала захватывать украинские фермы, где похищала 12 000 тонн зерна в день.

Доказательства "скоординированного уровня предварительного планирования" будут переданы Международному уголовному суду (МУС).

Надеемся, что это приведет к первому международному преследованию против Путина за военное преступление голода как метода ведения войны. И если так произойдет, Путин может столкнуться с еще одним ордером на арест МУС в дополнение к тому, который был выдан в марте 2023 года за незаконную депортацию детей с оккупированных украинских территорий.

Россия не только применила многосторонний подход, взяв в осаду гражданское население, разрушив критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и ограбление сельскохозяйственной продукции по коварному плану. Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и применила атаки на сельскохозяйственный сектор Украины как тактику ведения войны.

Награбленное в Украине зерно сейчас оценивается в 1 млрд долларов в год. Несколько частных украинских зерновых компаний были принудительно включены в состав российского государственного оператора.

Кроме влияния на граждан Украины, вторжение России повлияло на миллионы людей во всем мире, усилив глобальную продовольственную опасность - Украина была крупнейшим в мире производителем пшеницы до войны.

На спутниковых снимках, видно зерновозы на объекте в Мелитополе, с номерными знаками, зарегистрированными в оккупированном Крыму. На других снимках видно, как поезда, состоящие из вагонов с надписью "зерно", выезжают с железнодорожного вокзала Бердянска.

В GRC также обратили внимание на объявления о работе, которые публиковались в России, свидетельствующие о том, что правительство искало водителей грузовиков, чтобы перевезти огромное количество украденного продовольствия.

Россия пытается использовать голод как оружие, грабя и уничтожая украинские урожаи, блокируя зерновой экспорт Украины, от которого зависит продовольственная безопасность десятков миллионов людей в мире. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прямо сравнила Путина со Сталиным, организовавшего Голодомор в 1932-33 годах, а международная юридическая компания Global Rights Compliance собирает доказательства для Международного уголовного суда о попытках России устроить голод в XXI в.

Российская пропаганда цинично спекулирует памятью украинцев о Голодоморе: устроила очередную кампанию дезинформации, рассылая от имени якобы "Министерства аграрной политики Украины" призывы готовить блюда из колорадских жуков и мяса собак.

Такие действия России, как разрушение дамбы в Новой Каховке, минирование территории Украины, умышленное уничтожение портов, кораблей, зернохранилищ, направлены на то, чтобы оказывать давление и не только на украинцев. Поскольку Украина является экспортером продовольствия миру, есть и другой аспект – президент Путин пытается продемонстрировать свой контроль над Украиной, и потому объявляет лидерам стран Африки и Азии, что теперь он хозяин продовольствия. Что он теперь обладает властью над голодом. Что он будет решать, кому жить, а кому умирать? Что, конечно, очень прямая аналогия с политикой Сталина. Устроенный Сталиным Голодомор, приведший к смертям миллионов украинцев, которые "не должны были умереть", стоял у истоков создания масштабной системы лжи, которую продолжает использовать нынешняя Россия Путина.

Расследование кражи зерна продолжалось до августа 2023 года.

И хотя с тех пор Россия больше не захватила ни одной территории, богатой зерном, она все еще контролирует весь Крымский полуостров - один из основных регионов, из которого зерно транспортируется по морю в Россию и за границу.

Россия пытается использовать голод как оружие, грабя и уничтожая украинские урожаи, блокируя зерновой экспорт Украины, от которого зависит продовольственная безопасность десятков миллионов людей в мире. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прямо сравнила Путина со Сталиным, организовавшего Голодомор в 1932-33 годах, а международная юридическая компания Global Rights Compliance собирает доказательства для Международного уголовного суда о попытках России устроить голод в XXI в. Российская пропаганда цинично спекулирует памятью украинцев о Голодоморе: устроила очередную кампанию дезинформации, рассылая от имени якобы "Министерства аграрной политики Украины" призывы готовить блюда из колорадских жуков и мяса собак.

Такие действия России, как разрушение дамбы в Новой Каховке, минирование территории Украины, умышленное уничтожение портов, кораблей, зернохранилищ, направлены на то, чтобы оказывать давление на украинцев.

"Но поскольку Украина является экспортером продовольствия миру, есть и другой аспект – президент Путин пытается продемонстрировать свой контроль над Украиной, и потому объявляет лидерам стран Африки и Азии, что теперь он хозяин продовольствия. Что он теперь обладает властью над голодом. Что он будет решать, кому жить, а кому умирать? Что, конечно, очень прямое эхо 1930-х годов и политики Сталина". Устроенный Сталиным Голодомор, приведший к смертям миллионов украинцев, "которые не должны были умереть", стоял у истоков создания масштабной системы лжи, которую продолжает использовать нынешняя Россия.

Старший юрист GRC Юсуф Саед Хан назвал использование Россией зерновой промышленности Украины как "беспрецедентное оружие в современной истории".

И, к великому сожалению, в отдельных случаях, убийство украинцев голодом, Путину удалось.

Во время блокады Мариуполя, устроенной российской оккупационной армией весной 2022 года, жители города пережили настоящий голод. Почти три месяца под постоянными массированными обстрелами, бомбежками авиацией, люди оставались без еды и воды на грани выживания.

Люди, пробывшие в осаде, жили в своей холодной квартире, часто в домах, в которые попали бомбы или снаряд. У них было очень мало еды и почти не было воды. Даже каши или хлопьев. Люди делили продукты между соседями, ведь есть было нечего. Топили снег, собирали дождевую воду, потому что пить было нечего. Погибших хоронили прямо во дворах домов, где еще вчера бегали дети по площадкам и играли в песочнице.

Как и во время голода, организованного хозяином Кремля Сталиным, дети в Мариуполе говорили: "Мама, мне так хочется хлеба". И было неважно, были ли у вас деньги. В городе просто не осталось еды. Когда смог вырваться из блокады, первое, что сделал, купил хлеб и воду. "Мы были так счастливы иметь бутылку воды. Мы выпили ее за считанные секунды", – вспоминают вырвавшиеся из кровавых лап "освободителей".

Отдельно можно сказать об одиноких стариках. Их руки и ноги напоминали тело узника нацистского концлагеря Освенцим: все это время они был вынужден жить впроголодь. Пожилые люди теряли по 15 - 20 килограммов своего веса, что в их возрасте, приводило к летальному исходу. И это сделал человек, который родился, жил, учился и работал в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге, городе, который перенес сам тяжелейшую блокаду, человек, который сам в войне против Украины превзошел зверства режимов Сталина и Гитлера, построив свой собственный рашизм.

Неужели у кого-то еще поднимется рука отдать свой голос за этого кровавого маньяка, нарцисса с манией величия, жирующим за счет продажи природных богатств, принадлежащих всему многонациональному народу Российской Федерации, которого интересуют не только императорские дворцы и королевские яхты, а абсолютная власть любой ценой.