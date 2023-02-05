Во время смены Путина Пекин будет играть в свою игру, – Климкин

Китай не ставит знак уравнения между главой Кремля Владимиром Путиным и Россией. Если в РФ начнутся процессы по смене власти, Пекин может играть в них в свою игру.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014 году – 2019 годах Павел Климкин. Он добавил, что в китайской культуре уважают победителей, в то время как Путин фатально просчитался в своей войне против Украины.

По словам дипломата, для Китая не имеет принципиального значения, кто возглавляет Россию – Путин или кто-то еще. Эта страна имеет свой интерес к России, прежде всего, к ее ресурсам.

Однако Климкин отметил, что "существует проблема доверия лично к Путину". "Независимо от того, что он говорил Си Цзиньпиню до полномасштабной агрессии, китайская философия любит только победителей, китайская ментальность любит тех, кто выбирает правильный момент и делает правильный расчет. На сегодняшний день в Пекине считают, что Путин избрал неправильный момент, что он ментально ошибся во всех своих ключевых оценках".

Так, "он фундаментально ошибся в отношении Украины, фундаментально ошибся в отношении Запада и фундаментально ошибся в отношении России", - подчеркнул дипломат.

По его словам, глава Китая никогда не будет воспринимать Путина как равного себе, и в условиях смены власти в России наверняка не будет помогать российскому диктатору удержаться в кресле.

"Я допускаю, что Китай может играть здесь в свою игру. Будет ли эта играет совместно с кем-то другим, или это будет его отдельная игра, но тем не менее Китай никогда не ставит на отдельных личностей или на отдельные персоналии. Я думаю, что Китаю Путин не нужен. Россия – да, но Путин точно нет", - подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, генерал США Майк Миннихан спрогнозировал войну между Россией и Китаем в 2025 году. Он связывает это с президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые станут точным моментом для Пекина.