Вместо работы над ошибками – поиск виноватых: стали известны настоящие последствия атаки дронов по Брянску

Ночью 30 августа российский Брянск был атакован сразу несколькими ударными беспилотниками. Официально в РФ заявили, что все БПЛА якобы были сбиты силами ПВО, но это не так. На самом деле несколько объектов страны-агрессора были успешно поражены.

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Среди них был завод "Группа Кремний Эл" (ул. Красноармейская, 103), который занимается производством микроэлектроники для военных и гражданских нужд. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб.

Результатом удара беспилотника, который был зафиксирован в 1:07, стало возгорание в одном из цехов.

Позже, в 6:07 30 августа, произошел подрыв здания следственного управления Следственного комитета России по Брянской области (ул. Красноармейская, 158). Из-за удара БПЛА началось возгорание здания. В результате выгорело несколько кабинетов, кроме того, пострадала и крыша.

В 6:41 и 7:23 еще два ударных дрона атаковали телевизионную башню (пр. Станке Димитрова, 79). БПЛА повреждили телекоммуникационное оборудование, что привело к приостановке теле- и радиовещания на территории Брянска.

"Традиционно, вместо работы над ошибками и поиска брешей в воздушной обороне города, силовики приступили к своему любимому занятию – поиску виновных. И "козлов отпущения" нашли быстро и оперативно", – пишет автор канала.

В итоге в атаке БПЛА на Брянск обвинили должностных лиц и рядовых военнослужащих 614-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 92574). Им инкриминируют нарушение правил несения боевого дежурства, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях вооруженного конфликта (ч. 4 ст. 340 УК РФ).

"Решение гениальное. Вместо того, чтобы усилить силы ПВО, проще бросить всех в тюрьму. Санкция статьи от 5 до 10 лет лишения свободы, кстати", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, снова прогремели взрывы. Местные жители в социальных сетях заявили, что слышали как минимум два сильных взрыва около 21:00, а после 00:30 – они повторились.

– Позже в РФ второй раз с начала суток 31 августа заявили об атаке беспилотников. На рассвете БПЛА якобы сбили на подлете к Москве, а позже утром – над Брянском.

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