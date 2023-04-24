Согласно "победобесию", россияне - "наследники великой победы", "народ-победитель", а их вождь - гарант повторения победы. Поражение в великой войне несовместимо с этой религиозной картиной мира. Она станет концом "победобеседания", а вместе с ним и режима, сделавшего его своей идеологической опорой.

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Советские люди ждали обещанного коммунизма, а когда он так и не наступил, разочаровались и похоронили систему. россияне ожидали повторения победы и триумфа в войне, но получат позорное поражение. Это убьет веру людей во власть и в Путина, который обманул их ожидания. Крах режима станет неизбежным.

В будущем, вероятно, вместо "бессмертного полка" на 9 мая, каждое 24 февраля в России будут проводить покаянный ход с фотографиями военных преступлений россиян в Украине, а российские политики, как канцлер Брандт в Освенциме, будут стоять на коленях в Буче и Мариуполе.