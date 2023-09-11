"Владел секретной информацией": что известно о "враче Путина", который пытался сбежать из РФ, и за что его задержали

В России задержали и арестовали директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина, который, как полагают, знал медицинские тайны Владимира Путина. Дочь мужчины ранее заявила в полицию о его пропаже, сообщив, что он перестал выходить на связь 3 сентября.

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РосСМИ пишут, что Трухин якобы сам покинул Москву и был пойман ФСБ при попытке побега за границу через Беларусь. Согласно сообщению, у россиянина был никарагуанский паспорт. Позже Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал фигуранта по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК страны-агрессора (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере).

7 сентября "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Трухин пропал в Москве. Вечером того же дня пресс-служба ФМБА заявила, что он был уволен с должности директора НИИ вакцин и сывороток 4 сентября, после проверки, которая выявила "нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности".

Российские следователи заявили, что Трухин причинил ущерб институту, который он возглавлял, на сумму 436 746 816 рублей.

По данным "Фонтанки", россиянин после того, как узнал, что его увольняют, написал сотрудникам ФМБА прощальное письмо. "Скажу откровенно: мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы плечом к плечу", – заявил он в тексте.

59-летний Трухин, юрист по образованию, занимал руководящий пост в ведущем государственном научном институте РФ в течение 11 лет.

В The Sun отметили, что он был полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и "бактериальных препаратов". Институт, который возглавлял Трухин, входит в состав ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) – российского госоргана, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, а также заниматься вопросами охраны здоровья.

Институт Трухина разрабатывал лекарства для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем. Он играет ведущую роль в экспорте вакцин страны-агрессора, но имеет и другие загадочные контракты.

Крупнейшим клиентом была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге президента РФ по КГБ.

По данным СМИ, долгое время Трухин входит в команду врачей российского диктатора и якобы знал о нем секретную информацию.

Как писал OBOZREVATEL, экс-сотрудник ФСО РФ Виталий Брижатый утверждает, что президент России Владимир Путин боится даже собственной охраны. Визиты диктатора на многочисленные резиденции якобы скрываются даже от работников Федеральной службы охраны государства-террориста.

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