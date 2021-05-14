12 мая Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву с трёхдневным визитом. Перед поездкой он выразил надежду, что его предстоящий визит в Россию будет способствовать укреплению сотрудничества между всемирной организацией и Москвой.

"Я получил приглашение посетить Москву для моих ежегодных консультаций с российским руководством и, конечно, принял его, — сказал Антониу Гутерриш журналистам. — Россия — государство — основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, одного из основных элементов работы ООН. Моя цель состоит в том, чтобы этот визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности — это обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, в частности, отношений между человеком и природой, климат, сохранение разнообразия видов, борьба с загрязнением окружающей среды, а также права человека".

Подобное мы слышали в феврале, когда с визитом в Москву собирался глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Перед отъездом он сообщил журналистам, что обсудит все вопросы и передаст чёткие послания Евросоюза накануне запланированного на март заседания, посвящённого отношениям с Россией. По его словам, "до того, как Совет Европейского союза начнёт стратегическое обсуждение этих отношений, следует обсудить это с нашим российским коллегой". В итоге европейские комментаторы охарактеризовали визит Жозепа Борреля в Москву двумя словами — катастрофа и унижение, а росСМИ пестрели заголовками в духе "Жозепа Борреля остроумно препарировали".

Визит генсека начался со встречи с главой МИД России. Среди тем были заявлены ключевые проблемы безопасности, в том числе ситуация вокруг Украины. Но во время совместной пресс-конференции, а также в отчёте на сайте ООН тема агрессии России в отношении Украины, в частности, текущее обострение ситуации на Донбассе, не прозвучала. Собственно, как и по итогам разговора Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента России Владимира Путина.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров сетовал на решения, которые принимаются в обход Совета Безопасности ООН. "Видим не менее серьёзные риски и в других нелегитимных действиях, совершающихся в обход ООН — прежде всего, применение силы без наличия одобрения Совета Безопасности ООН, односторонние экономические санкции, которые бьют, как правило, по наиболее уязвимым слоям населения и лишь заводят ситуацию в тупик", — заявил глава МИД России.

Сергей Викторович "забыл" добавить, что в Совбезе ООН у России есть право вето, которым она активно злоупотребляет, блокируя невыгодные ей инициативы. Право вето позволяет Великобритании, Китаю, России, США и Франции как постоянным членам Совета Безопасности ООН отклонять проект любой резолюции вне зависимости от того, какой поддержкой он пользуется. В связи с этим Украина призвала страны-члены ООН поэтапно отменить право вето, в частности, в тех ситуациях, когда постоянный член Совбеза ООН является стороной конфликта.

"Внешнеполитические начинания, с которыми выступает Россия, как правило, носят ооноцентричный характер. Это было проявлено и в инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина о созыве саммита лидеров государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, который, мы надеемся, состоится после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в мире", — завёл старую шарманку Лавров.

Идея так называемой "второй Ялты" успела набить оскомину международному сообществу. Владимир Путин продвигает её с прошлого года, в частности, уделил особое внимание в статье для американского журнала National Interest в преддверии 75-летия Победы во Второй мировой войне. Продвигаемый им саммит лидеров США, Великобритании, Франции, Китая и России якобы будет посвящён мировым проблемам, по факту — Владимир Путин предлагает передел мира на зоны влияния.

Не смог обойти Сергей Лавров вниманием российскую вакцину от коронавируса Covid-19. "Подписано несколько десятков соглашений, вакцина „Спутник V“ зарегистрирована более чем в 60 странах, в большинство из которых уже поставляются первые партии", — заявил он.

А что российским властям делать, как не поставлять вакцину в другие страны, если россияне не доверяют отечественным препаратам. В частности, 12 мая были опубликованы итоги социологического исследования "Левада-Центр", посвящённого теме вакцинации. На вопрос: "Готовы ли вы лично сделать прививку отечественной вакциной „Спутник V“?" 62% россиян ответили нет, 26% — да, 10% респондентов вакцинировались.

К слову, раз вспомнили о вакцинации и "Спутнике V". На следующий день после встречи c главой МИД России, 13 мая, состоялась встреча, внимание (!), находящегося в Москве Генерального секретаря ООН с президентом России в режиме видеоконференции. Злые языки говорят, что Владимир Путин общался с Антониу Гутерришем "по телевизору", а не лично, из-за того, что последний отказался сидеть на карантине.

Пикантности этой истории добавил тот факт, что президент России якобы вакцинировался якобы российской вакциной и якобы у него выработались антитела. "Вот как раз девятого, вчера, взяли анализы. Результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 сейчас. Как врачи сказали, это результат хороший", — рассказывал Владимир Путин 10 мая журналистам.

"Это связано с продолжающимся режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов. Режим предосторожности все-таки никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идёт о главе государства", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, связаны ли меры "только со статусом или состоянием здоровья президента", он ответил, что "состояние здоровье отменное, это не связано с состоянием его здоровья, это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов".

А тем временем главы других государств совершают рабочие визиты и проводят личные встречи. Отсиживаясь в бункере, Владимир Путин, то ли из-за недоверия российским вакцинам, то ли по состоянию здоровья, окончательно выпадет из международной повестки.

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