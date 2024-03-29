Российский самолет сбросил уже девятую за неделю авиабомбу на Белгородскую область - СМИ

Российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область. Местные власти каждый раз вынуждены эвакуировать население и уничтожать взрывоопасные боеприпасы.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что за последние двое суток по меньшей мере две бомбы упали на Белгородщину.

27 марта ФАБ-500 обнаружен в районе села Бессоновка. Сообщается, что боеприпас был уничтожен сегодня. Пострадавших и разрушений нет.

Вторая была сброшена в селе Введенская Готня.

"В Ракитянском районе рядом с селом Введенская Готня в поле найден, изъят и уничтожен на полигоне специалистами взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий", – сообщает оперативный штаб области.

Также российский бомбардировщик "уронил" ФАБ на село Замостье недалеко от Грайворона, пытаясь сбросить его на диверсантов в Козинке, пишет местный Telegram-канал.

"Фугасная авиабомба до сих пор лежит на выезде из села, потому что саперы и спасатели не могут приступить к ее изъятию из земли в связи с рейдом диверсантов и значительным количеством разрушенных объектов".

Авторы публикации отмечают, что до бомбы никому просто нет дела.

"К тому же это далеко не единственный ФАБ, упавший в этом районе за последние дни", – добавляют они.

В частности, 18 февраля 2024 года в селе Солоты был найден ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день авиабомба была ликвидирована на полигоне.

27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать.

В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.

В результате сброса боеприпасов никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

21 января ФАБ-250 упала в районе хутора Ионовка и частично повредила местную дамбу.

Как писал OBOZ.UA, СМИ ОРДЛО и СМИ России выложили фото фугасной авиабомбы ФАБ-3000, находящейся на вооружении армии РФ и предназначенной для ударов по промышленным объектам, плотинам, подземным сооружениям.

Принятая ФАБ-3000 на вооружение в 1946 году и до сих пор она хранилась в законсервированных ангарах и, судя по всему, расконсервирована, об этом говорят ее очень удивительные фото, где хорошо видны следы ржавчины. Тем не менее, военные специалисты России утверждают, что бомба выпуска 1946 года достаточно боеспособна и смертоносна.