Видны следы пожара: появились спутниковые снимки последствий удара ГУР по РЛС в РФ в 1800 км от границы

В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями атаки по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области. На территории вражеского военного объекта зафиксированы следы пожара.

Разрешение спутниковых фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции. Об этом сообщает Telegram-канал "Схемы".

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия дроновой атаки по стратегически важному объекту противника. На фото от 27 мая видно, что на территории радиолокационной станции появились темные пятна, вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.

Однако стоит отметить, что низкое разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения РЛС "Воронеж М". Кроме того, по состоянию на 13:30 27 мая официально информацию о поражении дронами РЛС в Украине и России пока не комментировали.

Лишь местные оренбургские пропагандисты подтвердили, что украинские БПЛА прилетели в Орск и атаковали военные объекты. При этом в РФ утверждают, что разрушений якобы не зафиксировано.

Надгоризонтная радиолокационная станция большой дальности "Воронеж" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн.

Станция "Воронеж М" в Оренбургской области позволяет выявлять цели на расстоянии до 6000 км. В РФ утверждают, что конкретно эта РЛС контролирует сектор от пустыни Такла-Макан (Китай) до берегов Средиземного моря. С 2015 года работала в тестовом режиме по сопровождению баллистических целей, а в 2017 году была введена в эксплуатацию.

Напомним, украинские дроны атаковали радиолокационную станцию на территории страны-агрессора России. Примечательно, что объект удалось поразить на расстоянии более 1800 км. Речь идет о загоризонтной РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М".

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 27 мая неизвестные дроны атаковали топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

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