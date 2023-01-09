Открылась дверь прямо во время полета: с российским самолетом, летевшим в Магадан, произошло ЧП. Видео

С российским пассажирским самолетом произошла авария во время полета. В АН-26-100, летевшем из якутского Магана в Магадан, на высоте нескольких километров разгерметизировался люк в грузовом отсеке.

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Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что ЧП произошло с самолетом авиакомпании ИрАэро. У него открылась дверь прямо во время полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В сообщении говорится, что Ан-26-100 вылетел из Магана в 14:00 по местному времени. На его борту находились 25 человек.

Когда самолет уже находился на высоте нескольких километров, у него разгерметизировался люк в грузовом отсеке.

"25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали - только шапки из голов некоторых улетели в белую пустоту", - говорится в сообщении.

Пилоты сразу пошли на посадку. Чрезвычайная ситуация обошлась без жертв.

Отмечается, что российская транспортная прокуратура приступила к проверке.

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