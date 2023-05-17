"Величие зашкаливает": в сети высмеяли тренировки снайперов РФ с винтовками, принятыми на вооружение в 1891 году. Видео

В России проводят тренировки снайперов с винтовками Мосина – старым оружием, которое было принято на вооружение Русской императорской армии еще в 1891 году. Более современные образцы военнослужащим "второй армии мира" почему-то не выдают.

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Соответствующее видео снял на полигоне один из российских военных. "У нас самые лучшие в мире снайперские винтовки. Называются "мосинка"... Лучше ничего у нас еще нету", – с сарказмом отметил автор ролика. Кадрами поделился Telegram-канал "Сеятель ветра" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Солдат, который записывал видео, сказал, что в России "такая политика" – закупить другое оружие "чрезвычайно сложно и даже невозможно". Он пожаловался, что готов приобрести более новую винтовку за свои деньги. "Но нет. Не дадут. Потому что у нас есть классные законы и классно все организовано", – заявил он.

Автор Telegram-канала пошутил, что российскому командованию даже СВД (снайперские винтовки Драгунова, это 1960-е годы) "не надо доставать".

"Зашкаливающее величие. Сейчас немного постреляют – и в мясной штурм, на HIMARS. Z-патриоты довольны! Все как при Сталине!" – написал "Сеятель ветра".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее жители одного из сел в Башкирии обратились в Генпрокуратуру России из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина. Сослуживцы российского военного избили его и подвесили на дерево.

– А оккупанты из Саратовской области жаловались на расправу со стороны руководства за пьянство. Участников "СВО", которые употребляли алкоголь, избили, а потом посадили в яму на три дня без еды.

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