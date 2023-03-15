Вдвое меньше: Путин проговорился об истинном количестве населения РФ за Уралом. Видео
Российский президент-диктатор Владимир Путин случайно проговорился об истинном количестве населения своей страны за Уралом. Жителей там оказалось вдвое меньше, чем заявлялось по официальным данным.
Об этом Путин сказал во время встречи с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ (Республика Бурятия РФ – Ред.). Он сказал, что за Уралом в России живет 12 миллионов, а не 27 миллионов человек. Соответствующий ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Восточная часть не развивалась раньше. Так исторически сложилось. Ну, я думаю, что тоже понятно, почему – у нас за Уралом проживает 12 миллионов человек. Ну, к каждому населенному пункту очень трудно и не подтащить трубу", – сказал глава Кремля.
В этих словах раскрылась еще одна ложь руководства страны-агрессора, ведь по официальным данным в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах "проживает" более, чем в два раза больше людей.
Стоит отметить, что независимые российские демографы не раз заявляли о преувеличении реального количества населения России. Однако власти государства-террориста всячески пытались скрыть этот факт.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России разворачивается демографический кризис. За последние три года в результате войны, болезней и эмиграции страна потеряла примерно на 2 млн человек больше, чем обычно.
Также OBOZREVATEL писал, что издание Bloomberg считает, что в России в 2023-м году ожидается самый масштабный демографический кризис в истории. Рождаемость упадет, а темпы падения числа населения увеличатся.
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