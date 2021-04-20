Одновременное противостояние Кремля с Украиной, НАТО и сторонниками Навального постепенно приближается к развязке. Такого сложного кризиса как во внутренней, так и во внешней политике в истории путинской России не было

Есть все шансы, что конец апреля мы будем вспоминать многие десятилетия. "Где я был, когда?.." Таких "когда" может быть три. Первое и наиболее вероятное событие анонсировал в конце минувшей недели Александр Лукашенко. Он сказал, что примет важнейшее решение за четверть века президентства по следам якобы раскрытого международного заговора с участием Соединенных Штатов. Целью этого заговора, по утверждению белорусского диктатора, было не только свержение режима, но и физическая ликвидация президента вместе с сыновьями. В арестах оппозиционеров Федуты и Зенковича принимала активное участие российская ФСБ. На 22 апреля назначена встреча Путина и Лукашенко. Можно предположить, что речь может зайти о "просьбе руководства братского государства" ввести российские войска в Белоруссию — разумеется, для обеспечения безопасности от происков США и их союзников по НАТО. Полагаю, что пока о полном поглощении Белоруссии Россией речь не идет. Не похоже, что Лукашенко готов отказаться от президентства и стать губернатором, да и оформлять это нужно не просто указом и встречей с Путиным.

Зато ввод войск с последующим постоянным базированием в теперешней ситуации представить себе можно легко. Это минимум того, что Кремль мог бы потребовать от Минска. Если это случится, то у России не только увеличится протяженность границы со странами НАТО (Литвой и Польшей). Что еще важнее, она расширит свое присутствие на северной границе Украины и окажется на кратчайшем расстоянии от Киева.

Это важно, потому что, судя по риторике государственной пропаганды и действиям Кремля, Путин не отказался от попытки надавить на украинское руководство.

Телефонный разговор с Джо Байденом и введенные на следующий день американские санкции пока не оказали видимого влияния на поведение Москвы. Более того, на фоне разворачивающегося шпионско-диверсионного скандала с членом НАТО Чехией, противостояние с Киевом приобретает для Путина еще более важный символический смысл. О том, что 21 апреля в своем обращении к Федеральному собранию он сообщит о втором "когда", которое мы запомним, я уже писал. Мне трудно себе представить, что Путин "замнет тему" или ограничится очередным призывом к Зеленскому выполнить Минские соглашения и сделать Украину федерацией, часть которой будет подчинена Москве. Пойдет ли речь о признании так называемых ЛНР и ДНР и вводе миротворцев в контролируемые Москвой районы Донбасса, разрыве дипломатических отношений с Киевом или же о полномасштабном вторжении? Первые два варианта более вероятны, чем третий. Частично это будет зависеть от того, поддержит ли НАТО Чехию практическими действиями против российских спецслужб. Но вообще-то так называемая "попытка переворота в Белоруссии" уже вполне достаточный повод для Путина ответить "асимметрично".

Третье событие может быть связано с Алексеем Навальным. Во-первых, в Кремле не могут оставить без внимания призыв соратников Навального к россиянам выйти на митинг прямо в день путинского обращения. Ответ будет показательно жестким — Путин учтет опыт Лукашенко. Во-вторых, состояние здоровья самого Навального ухудшается. Перевод политика в больницу для заключенных, которая, судя по некоторым сообщениям, мало чем отличается от тюрьмы, если и дает надежду, то минимальную. До последнего времени все призывы европейцев к Москве проявить гуманность и предупреждения Байдена, что смерть Навального приведет к последствиям, для путинского режима видимого воздействия не имели. Как не имело его (пока) и обращение к патриарху Кириллу видных российских интеллектуалов с просьбой ходатайствовать о допуске к Алексею врачей. Его инициировала журналист и правозащитник Зоя Светова.

Предположу, что Путин был бы не прочь обменять Навального на одного из тех, кого российский официоз выставляет жертвами Запада. Например, Виктора Бута, отбывающего срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием и терроризме. В Кремле ждут, когда такое предложение последует, и надеются, что Навальный от него не откажется. Однако ясно и другое: Путин готов пережить даже новые санкции, но не выпустить оппозиционера из тюрьмы. Задача окончательного уничтожения всероссийской сети Навального поставлена официально. И запрос о признании Фонда борьбы с коррупцией* "экстремистской организацией" — сигнал всем активистам штабов Навального уезжать как можно быстрее.

В Кремле считают, что зачистка политического поля внутри страны, ядерное оружие, трусость ЕС, поглощенность Соединенных Штатов внутренними проблемами и противостоянием с Китаем вкупе обеспечат режиму стабильное и предсказуемое будущее. Учитывая относительную (с учетом размеров страны) немногочисленность политически активных критиков режима и нарастающую жестокость репрессий, опровергать или подтверждать расчеты Путина будет прежде всего Запад.

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