'Ваша жизнь – ничего не стоит': в России пытаются превратить солдат в православных шахидов, обещая вечный рай

В России с помощью пропаганды пытаются превратить военных в православных "шахидов". В преддверии новой волны мобилизации в РФ россиян активно убеждают в том, что жизнь сильно переоценена и нет ничего лучше, чем погибнуть за свою страну.

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Чтобы изменить отношение оккупантов к смерти, им обещают, что после гибели на войне все они попадут в рай. Об этом в своем Telegram-канале "Орестократия" пишет шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Интересное успокоительное сгенерировала российская пропаганда: все орки попадут в рай. Но перед этим им придется погибнуть. Первым это седативное запустил Владимир Соловьев. Он буквально так и ляпнул: "жизнь сильно переоценена", россиянам не следует бояться умирать, поскольку "все мы попадем в рай". Дальше эта соблазнительная идея покатилась по другим медиа", – отметил он.

Этот новый нарратив перекликается с философией мусульманства: там верующих призывают принять мученическую смерть в бою против врага, за что им будет гарантирована вечная жизнь в потустороннем мире. Его начали продвигать после того, как Россия больше не могла скрывать огромные потери своих солдат.

Количество ликвидированных военных "второй армии мира" постоянно растет: только за последние три месяца было "демобилизовано" 47 тысяч оккупантов – это почти столько же, сколько за предыдущие 7,5 месяцев.

"В мордоре теперь будет два типа дешевого оружия – иранские "шахеды" и православные "шахиды". Ожидайте от Гундяева и его чертей с кадилами проповедей в поддержку "отдать жизнь за Московию", – прогнозирует Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Священник-пропагандист РПЦ Андрей Ткачев назвал смерть военных РФ на фронте "лучшей из смертей". Он призвал молиться о том, чтобы погибшие оккупанты ушли в рай.

– А в российском Нижнем Новгороде активисты решили продемонстрировать свою поддержку "спецоперации". Для этого они обернули георгиевской лентой православный храм.

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