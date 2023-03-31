"Вагнеровцы" начали "зачищать" россиян: к чему привела преступная афера Кремля

Выжившие в Украине наемники так называемой частной военной компании "Вагнер", завербованные в местах лишения свободы, начали убивать своих же соотечественников. Среди помилованных Путиным – не только мелкие воры и мошенники, но и совершившие тяжкие преступления, в том числе убийства детей. Теперь "герои войны" возвращаются в родную стихию.

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Безнаказанный террор

Россиянин Иван Россомахин – уроженец деревни Новый Бурец Кировской области. В 2020 году он был приговорен к 14 годам в колонии строгого режима за убийство мужчины. Отсидел чуть больше года, а когда в его колонию приехали пригожинские вербовщики, увидел в их предложении "окно возможностей".

Убийца был помилован Путиным и отправлен в Украину. Спустя положенные полгода, которые он обязался "отслужить", его отпустили и он приехал в родную деревню. А для местных жителей с 21 марта начался нескончаемый кошмар.

"Герой" напивался до невменяемого состояния, ходил по населенному пункту с вилами и топором, крушил автомобили и грозился "всех поубивать".

Люди обращались и в полицию, и к местным властям, говорили, что перестали спать от страха. Руководитель предприятия, на котором работает большинство жителей деревни, пожаловался, что его сотрудники (большинство – женщины) даже боятся ходить на работу.

Местные журналисты сняли об этом сюжет, но это не помогло. Начальник местной полиции и вовсе заявил, что с "вагнеровцем" договорились о том, что он "не будет так делать". Полицейский также сообщил, что в ближайшее время "герой СВО" снова отправится на фронт, так как подписал новый контракт.

После того, как в РФ ввели ответственность за "дискредитацию" армии и "добровольческих подразделений" (за это в ряде случаев можно отправиться на решетку на 15 лет), у людей и вовсе оказались связаны руки: как минимум придется заплатить большой штраф. Сумма за "дискредитацию" (в том числе ЧВК "Вагнер") доходит до 500 тыс. рублей (около 150 тыс. грн).

Местные жители жаловались, что правоохранители им цинично заявили: мол, если "вагнеровец" кого-то ранит или убьет, вот тогда и закроем – а пока терпите. В итоге так и произошло.

Через несколько дней житель соседнего города Вятские Поляны нашел убитой свою пожилую мать – на теле женщины было множество колото-резаных ран. Убийцу-"вагнеровца" задержали.

Убийцы на свободе

Преступление вызвало большой резонанс в России. Оно и понятно: в РФ вернулись несколько тысяч помилованных Путиным зэков, которые к тому же приобрели серьезный боевой опыт. Учитывая их бэкграунд, новых преступлений ждать осталось недолго.

Что касается главаря ЧВК, то Евгений Пригожин заявил: если россияне боятся вернувшихся с войны в Украине наемников, то пусть вызывают его "рекрутскую группу".

"Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию", – прокомментировал задержание убийцы Россомахина основатель "Вагнера".

Помилование огромного количества зэков, сидевших в том числе и за тяжкие преступления, а теперь и запрет на малейшую критику "воинов", как видим, дали свои плоды.

"Фантастическая правовая история: незаконное вооруженное формирование в России получило вместо преследования правовой иммунитет. "Синалоа", "Новое поколение Халиско", "Дель Сол" или Талибан кусают локти. А что, так можно было?" – написал в Telegram российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян.

Среди помилованных Путиным был и Николай Шестаков из Оренбургской области. Он убил пятилетнего ребенка своей подруги и был приговорен к 18 годам лишения свободы. Подонок так же, как и Россомахин, решил попытать удачи на войне – но не срослось. Был ликвидирован.

Вербовка в Украине

После того, как Пригожину закрыли доступ в российские колонии, проблема с пополнением ЧВК встала в полный рост. "Утилизация" в Украине зэков идет хорошими темпами, поэтому по отмашке Пригожина активизировались вербовщики не только в РФ, но и на территории стран бывшего СНГ. Невероятно, но факт: в том числе и в Украине.

Недавно жителю Винницы сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он в ноябре-декабре 2022 года подыскивал и вербовал наемников для участия в боевых действиях против украинцев.

Он предлагал каждому вступившему в ЧВК "Вагнер" от 2 до 4 тыс. долларов в месяц. "Среди согласившихся был винничанин, ранее отбывавший заключение вместе с подозреваемым в одном из учреждений исполнения наказаний", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Как видим, Пригожин и вся его банда делают ставку на зэков из разных стран: с ними они разговаривают на одном "языке". Умирают, впрочем, тоже все одинаково.

Теперь вербовкой зэков в РФ занимается минобороны страны-агрессора, а россиянам остается только ждать на улицах городов слетевших с катушек убийц.