В Воронежской области РФ пьяные российские военные избили местных жителей. Видео

В России начали массово жаловаться на нашествие пьяных военных. Большинство таких жалоб возникают в граничащих с Украиной областях РФ.

В одном из случаев толпа пьяных военных избила местных жителей. Об этом сообщается в Twitter (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам некоторых россиян, в Воронежскую и Брянскую область приехало очень много военных. При этом люди жалуются, что те постоянно пьяные.

Кроме того, неадекватные военные устраивают пьяные драки с местными жителями.

"В Воронежскую и Брянскую область стянули очень много военных. Местные говорят, что они постоянно пьяные. И что бы поддерживать боевой дух, они тренируются на местных. Это в Воронежской области, например", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине пьяные российские оккупанты утопили в реке боевую гусеничную плавающую машину БМД-3.