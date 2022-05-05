'Если в воскресенье это случается, то всех в рай принимают': сапер с позывным Крым рассказал о службе в ВСУ

Работу саперов во время российско-украинской войны сложно переоценить. В новом видео проекта "Украинский свидетель" – сапер с позывным Крымский. Он подходит к своей работе творчески, постоянно придумывая новые способы борьбы с оккупантами.

Побратимы зовут его просто Крым. Он рассказывает свою историю и как оказался на фронте.

"Ушел в армию с первых дней активной фазы войны, – говорит сапер. – В 2019 году уже был здесь, прямо на этих позициях".

Крым – сапер по специальности. Однако, по его словам, он "интересовался всем, что стреляет, с самого детства".

Крымский ведет съемочную группу в помещение, где демонстрирует работу одного из своих устройств: стреляет из рогатки – и в другом углу комнаты раздается грохот. Говорит, такая рогатка отвлекает врага, работая на расстоянии 150 метров.

Видео дня

Рядом с Крымским – его собрат Валерий Маркус, блогер, писатель, путешественник и ветеран АТО. "Крым такой один",– говорит Валерий.

Маркус и Крымский иронизируют: "От наших усилий у людей поднимается дух". В качестве подтверждения своих слов Крымский рассказывает, как однажды остановил прорыв русских солдат, забросив в окоп фугас. Выжившие убежали.

"Держимся, братья, – говорит напоследок Крым. – Все будет Украина!"

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

Присоединяйтесь к проекту на платформах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram для украинцев, Telegram для россиян.

Patreon, где можно поддержать проект.