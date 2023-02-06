В Воронежской области РФ группа ''мобиков'' сбежала с поезда: вместо фронта поехали в Москву

В стране-агрессоре России продолжают происходить отдельные случаи побегов мобилизованных. Очередная группа россиян сбежала прямо с поезда, который вез их на войну в Украину.

Видео дня

Вместо фронта мобилизованные решили отправиться в сторону Москвы. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Побег нескольких новоиспеченных служащих российской оккупационной армии произошел в Воронежской области. Группа россиян, призванных по мобилизации, без разрешения командования сошла с поезда и покинула регион.

Пропагандистские СМИ в РФ пишут, что речь идет о 15 мужчинах, 11 из которых позже вернулись в поезд. При этом четверым мобилизованным удалось скрыться от командования и отправиться в сторону Москвы.

Также в РФ утверждают, что мобилизованные не имели при себе оружия и "особых мер усиления" работы правоохранительные органы в Воронежской области не принимают.

Однако для поимки мобилизованных в Московской области и самой столице страны-агрессора усилили наряды ДПС, а в полицию отправили ориентировки на сбежавших.

Напомним, в России похвастались небывалым уровнем поддержки семей мобилизованных, брошенных на войну против Украины. Их семьям в подмосковном Дмитрове начали выдавать по 10 кг картофеля и моркови.

Ранее сообщалось, что руководство войск страны-агрессора России снова несет потери на фронте. На этот раз оккупанты по собственному желанию убегают с поля боя. Одной из причин является плохое обеспечение.

К слову, в стране-агрессоре РФ ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. В связи с этим Кремль может объявить новую волну мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в России готовятся к проведению новой волны мобилизации. На этот раз под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы и других "центральных регионов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!