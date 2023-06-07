В Украине ликвидировали сына экс-депутата Госдумы, воевавшего в рядах ЧВК 'Вагнер'

Украинские защитники ликвидировали в боях за Бахмут Саида-Хусейна Ямадаева, сына бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева. Отпрыск "единоросса" был завербован в частную структуру наемников "Вагнер", находясь в тюрьме, куда был отправлен до 2025 года.

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Ямадаев-младший был осужден по нескольким статьям уголовного кодекса России на десять лет еще в 2016 году. Об этом сообщают российские либеральные СМИ.

"Находясь в колонии, Ямадаев записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на условия содержания заключенных в ИК – мужчина утверждал, что наносил себе телесные повреждения в знак протеста против избиений его друзей", – указано в сообщении.

Силы обороны уничтожили "вагнеровца" еще в апреле 2023 года, а похороны его останков прошли 3 мая.

Интересно, что сын Руслана Ямадаева фактически повторил судьбу своего нерадивого отца. Последний воевал за свободу Ичкерии, но во время первой чеченской кампании перешел на сторону российских войск. В 90-х годах был участником криминальной группировки, его убили уже в 2008 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях руководитель "вагнеровцев" Пригожин с горечью признал факт, что крупный полк его наемников был выбит Силами обороны с юго-западных районов Бахмута. При этом одиозный российский олигарх больше не хорохорится, а прогнозирует новую череду поражений для себя и своих боевиков.

"На сегодняшний день действительно имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов", – с грустью резюмировал "путинский повар".

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