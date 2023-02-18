В Уфе вспыхнули склады химического завода, принадлежащего крупнейшему в РФ поставщику реагентов и оборудования. Видео

В городе Уфа в стране-агрессоре России произошел пожар на химическом заводе, который принадлежит компании "Крезол". Она является самым крупным производителем химических реагентов и лабораторного оборудования в РФ.

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Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля. Об этом сообщили российские пропагандистские издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, вспыхнули складские помещения на заводе. К тушению пожара были привлечены 16 единиц техники. Пожару присвоили вторую категорию.

По данным российских пропагандистов, пострадавших нет. Все работники завода успели эвакуироваться.

"Крезол" – это один из самых крупных производителей и поставщиков химических реагентов и лабораторного оборудования в государстве-агрессоре России.

Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, которые повышают нефтеотдачу пластов.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной мощный пожар в РФ произошел в Казани (Республика Татарстан). Возгорание возникло на складе с резинотехническими изделиями, неподалеку от которого располагается пороховой завод.