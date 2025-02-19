В Тюменской области произошел взрыв на нефтяном месторождении, есть пострадавшие: момент попал на видео

В России произошел взрыв на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области. В тяжелом состоянии двое сотрудников предприятия; кроме того, из-за ЧП россияне приостанавливали работу 23 других скважин.

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РосСМИ передают, что "вспышка" с последующим горением случилась во время ремонта оборудования. Речь идет о газонефтеводопроявлении (так называют непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность).

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Серьезные ожоги всего тела получили двое помощников бурильщика: 22-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С.

Медики оценивали их состояние как тяжелое; пострадавшие были введены в медикаментозный сон.

На видео, где зафиксирован инцидент, можно увидеть, что один из потерпевших уже перестал двигаться, пока на нем погасили пламя.

По данным некоторых СМИ, пострадали не двое, а трое работников Ермаковского предприятия по ремонту скважин. Также есть разные версии о том, когда именно произошел взрыв и пожар (17 либо 18 февраля).

Радонежское месторождение по объему извлекаемых запасов относится к категории мелких. Оно является частью так называемого Уватского проекта и расположено на юге Тюменской области РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на среду, 19 февраля, БПЛА атаковали Самарскую область РФ и попали по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. Он принадлежит компании "Роснефть". Мощность НПЗ – 8,9 млн тонн нефти в год.

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