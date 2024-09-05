В Тульской области РФ загорелся крупный химический завод: площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м, потушить не могут. Видео

Вечером 5 сентября на российском заводе "Пластик" в Узловой, Тульская область, произошел пожар, который до сих пор не могут даже локализовать. По последним данным, площадь пожара только растет и уже превышает две тысячи квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщают в местных пабликах. Также факт пожара был подтвержден в МЧС Тульской области. Власти области заявили, что знают о событии, и призвали людей не паниковать, хотя город Узловая уже не виден из-за дыма.

Воспламенение произошло на территории цеха. В МЧС вызов на пожар поступил в 18:29 (по Киеву). Однако через час площадь возгорания уже составляла 300 квадратных метров и охватила склады с машинной смазкой.

В 20:38 в МЧС России заявили, что площадь пожара уже составляет 1000 квадратных метров "и продолжает расти". Так называемое "министерство региональной безопасности" Тульской области заявило, что на территории "Пластика" "горят емкости с машинным маслом".

В 21.00 сообщили, что площадь пожара уже составляет около 1500 кв. В местных пабликах работники завода рассказали, что площадь складов с маслом значительно меньше указанной площади горения. Также специалисты неофициально сообщают, что по характеру дыма видно, что горит пластмасса, а ее испарения очень опасны.

В настоящее время в тушении пожара принимают участие 8 расчетов МЧС, также "привлекаются дополнительные силы и средства". В частности, привлекли пожарный поезд.

В 22:30 в МЧС сообщили, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 50 человек и 18 единиц техники.

ОАО "Пластик" является градообразующим предприятием города Узловая Тульской области. При этом завод является самым крупным поставщиком пластмассы по всей стране.

В сети распространяется информация, что именно на этом заводе отливают корпуса для российских "Шахедов" (главным отличием железных иранских дронов Shahed-136 от аналогичных российских является пластиковый корпус).

Интересно, что крупнейшее российское предприятие по изготовлению пластмасс в 2013 году было полностью продано группе частных инвесторов всего за 575 млн рублей (в то время – годовая прибыль завода). В группу частных инвесторов вошли Лев Резников, Максим Кизимов и другие известные бизнесмены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Украина атаковала Россию беспилотниками: атаку в РФ уже назвали "самой большой" за все время войны. Взрывы ночью раздавались в 15 российских регионах, а минобороны РФ заявило об "сбитии" 158 дронов самолетного типа.