В Тульской и Калужской областях РФ раздались взрывы: в Минобороны Украины прокомментировали ситуацию. Видео

Вечером 5 августа, в Тульской и Калужской областях РФ раздались взрывы. В Минобороны Украины прокомментировали случившееся.

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Как пишут росСМИ, о звуках сообщили жители Алексина, Ясногорского и Дубенского районов, Зареченского округа, Хомяково и Петровского Тульской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Роспропаганда уже заявила, что причина взрывов – в плановом пролете военной авиации.

"Никаких нештатных ситуаций и ЧП не зарегистрировано", – говорится сообщении.

Вместе с этим, в РФ сразу же начала работать система противовоздушной обороны.

Примечательно, что в Минобороны Украины обнародовали свою версию работы ПВО в стране-агрессоре.

"В эту игру могут играть двое", – заявила украинская сторона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской республике Удмуртия произошел взрыв с задымлением на территории Воткинского завода. На этом предприятии производится военная техника, в частности, ракеты "Искандер".