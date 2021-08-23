В Туле задержали украинца: обвиняют в шпионаже. Видео

В российской Туле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины. Его обвинили в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости в своем Telegram-канале. Задержанный якобы является агентом неназванной украинской структуры и собирал в России информацию о "перспективном стрелковом оружии РФ".

По данным прокремлевских СМИ, против украинца уже возбудили уголовное дело о шпионаже. Было также опубликовано видео "спецоперации ФСБ" по задержанию гражданина нашей страны (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На ролике видно, что мужчину, который находился в гараже, повалили на пол, на руки ему надели наручники. Далее сотрудники ФСБ побрызгали на его руки веществом из баллончика и поднесли ультрафиолетовую лампу, после чего ладони задержанного засветились зеленым светом.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила сотрудников ФСБ РФ, которые пытались завербовать офицера спецслужбы в Запорожской области.