В центре российского Екатеринбурга загорелась стройплощадка ледовой арены: эвакуировали сотни людей. Видео

В Екатеринбурге (РФ) 17 августа произошел пожар на площадке, где идет строительство новой ледовой арены. Оттуда эвакуировали сотни людей, якобы без пострадавших.

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По версии МЧС, загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель на площади 10 кв. м. Российские Telegram-каналы уже распространили кадры ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще до прибытия спасателей 200 человек самостоятельно эвакуировались с охваченной дымом стройплощадки.

Пожар якобы потушили, но отбоя "тревоги" из-за него не было, днем там продолжили работать местные МЧСники.

По данным росСМИ, пострадавших нет. О том, какой ущерб повлек за собой пожар, пропагандисты тоже не распространяются.

Известно, что строительство ледовой арены в Екатеринбурге началось еще в 2019-м, его планировали завершить в этом году, приурочив к 300-летию города и летней Универсиаде.

Еще до пожара окончание строительства отложили на декабрь 2024-го. Стоимость возведения арены оценивается в 23 млрд российских рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 августа пожар вспыхнул и в российском Волгограде – на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия загорелось трансформаторное масло на площади 50 кв. м – опять же без пострадавших.

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