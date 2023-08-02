В третий раз за два дня: в Петербурге попытались поджечь военкомат. Фото

Во вторник, 1 августа, россияне снова предприняли попытку поджечь здание военкомата. На этот раз удар на себя принял Санкт-Петербург.

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Об этом сообщают росСМИ. Виновница скрылась с места преступления.

По данным источника, в Петербурге в третий раз за два дня пытались поджечь военкомат, пишет.

Около 21:20 неизвестная кинула бутылку с горючей смесью в здание военного комиссариата по адресу: Английский проспект, 2.

Согласно предварительной информации, в результате пожара была повреждена дверь военкомата. Сотрудники службы безопасности самостоятельно справились с возгоранием. После ликвидации огня они вызвали полицию.

Предположительно девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась с места преступления. Сейчас виновницу разыскивает полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Предыдущей ночью в российском Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Инцидент произошел на улице Чайковского.

– В оккупированной Феодосии задержали 51-летнюю учительницу, подозреваемую в попытке поджога военкомата. В ее телефоне нашли переписку с куратором, к которому она, якобы, обращалась за помощью.

– В британской разведке отметили, что население РФ все больше испытывает на себе влияние войны с Украиной. Переломным моментом стали атаки беспилотников на Москву и ускорение мобилизации.

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