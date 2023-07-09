'В танковом батальоне один танк': оккупант пожаловался на отсутствие техники и снарядов. Аудио

"Вторая армия мира" – ВС РФ оказалась далеко не такой, как себя представляла. У оккупантов нет самых необходимых вещей, не то что техники или боеприпасов.

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Об этом свидетельствует разговор военного РФ с другом, которые перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Оккупант откровенно рассказал об отсутствии боеприпасов, техники и высмеял телевизионную картинку в России (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Нет ни танков, ни х*я... У них ( по телевизору – Ред.) так все красиво. У нас, вон у Андрюхи танковый батальон, я аху*л, я когда к нему приехал, у него один танк ездит, 64-ка. Это бл*дь, какого года?! 70-го какого-то года?! Одна стреляет", – сказал оккупант.

В ответ он услышал удивительные для себя вещи.

"Вот так и воюем, с*ка. Зато бл*дь, эта умная вся Шойгу, вся "шушара" эта еб*чая бл*дь", – ответил ему собеседник.

Далее оккупант сделал еще более откровенное признание.

"Вот, почему "Вагнер" и залупился. Нам все отпуска закрыли сейчас... Живем в г*вне, в помойке... Зато я тебе говорю, показывают, с*ка. Вот показали бы это! Бензина них*я они не дают. Ниче нет. Я тебе реально говорю. Бензин есть, если покупать. Я когда ездил на эвакуационном, пацанов вывозил 300-х, бензин покупали за свои деньги. 100 рублей литр", – ответил оккупант.

Также он признался, что даже технику военные РФ ремонтируют за свои деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

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